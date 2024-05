Conference League, la finale Fiorentina-Olympiacos sarà trasmessa in diretta in chiaro

Dove vedere Fiorentina Olympiacos tv streaming? Mercoledì la Fiorentina scenderà in campo ad Atene contro i greci dell’Olympiacos per la finalissima di Conference League. I viola si giocheranno così il titolo per il secondo anno consecutivo dopo la stagione scorsa dove ebbero la peggio con il West Ham, vittorioso a pochissimi minuti dalla fine.

La gara dell’OPAP Arena, stadio che ospita le partite casalinghe del AEK Atene, concluderà quindi la stagione 2023/24 della Conference League che potrebbe regalare il secondo trofeo europeo a una squadra italiana dopo l’Europa League conquistata dall’Atalanta settimana scorsa grazie al netto 3-0 sul Bayer Leverkusen.

Dove vedere Fiorentina Olympiacos tv streaming – Sfida disponibile anche in chiaro

Come successo per tutta la stagione, la Conference League è trasmessa a pagamento sia da Sky che da DAZN. Ma, pure non essendo presente nell’elenco degli eventi di interesse nazionale stilato dall’AgCom (questo è antecedente all’introduzione della terza competizione UEFA), Fiorentina-Olympiacos sarà trasmessa in chiaro.

La finale di Conference League, infatti, sarà visibile in diretta su TV8. Fischio di inizio alle ore 21.00, ma lo studio pre partita accompagnerà gli appassionati già dalle 19.30 per poi riprendere a margine della sfida di Atene con le interviste a bordo campo e i commenti a caldo dei protagonisti e degli ospiti presenti in studio.

Dove vedere Fiorentina Olympiacos tv streaming – Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida, che andrà in scena giovedì 29 maggio 2024, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00: