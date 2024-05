Champions, sesto posto cercasi: i risultati che qualificano la Roma

Weekend di Serie A cruciale per capire quante saranno le squadre italiane che giocheranno la Champions League nella prossima stagione (la prima edizione con il nuovo format). Dopo la sconfitta del Bologna contro il Genoa, la possibilità di vedere sei club del nostro campionato nel torneo il prossimo anno è appesa alle partite dell’Atalanta.

I risultati ottenuti nelle coppe europee in questa stagione hanno consentito alla Serie A di conquistare un posto aggiuntivo nella prossima edizione di Champions League. Un traguardo raggiunto anche dalla Germania, con la Bundesliga che potrà portare il Borussia Dortmund nel torneo: due risultati che sanno di vera e propria beffa per l’Inghilterra (e per la Francia, che era rimasta ancora in gioco).

La massima competizione europea per club, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce (e due avversarie per ogni fascia).

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che hanno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24 (Italia e Germania, appunto). Questo significa che grazie alle performance di alto livello fatte registrare nelle competizioni UEFA per club (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A e la quinta in Bundesliga avranno il diritto di entrare in Champions.

Ma non è finita qui: l’Italia potrebbe conquistare addirittura sei posti nella Champions League 2024/25, ma in che modo? Tutto dipendeva dalla grande notte europea dell’Atalanta, che questa sera – all’Aviva Stadium di Dublino – ha giocato e vinto la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, formazione che ha subito la prima sconfitta in stagione.

La Roma si qualifica in Champions se – Le ipotesi per l’Atalanta

Con il trionfo in Europa League, l’Atalanta ha acquisito il diritto di partecipare alla prossima edizione di Champions League (che aveva già guadagnato tramite il campionato). Ma se contestualmente, da vincitrice dell’Europa League, la Dea finisse fuori dai primi quattro piazzamenti validi per la Champions League in Serie A, il posto ottenuto con il trofeo sarebbe aggiunto a quelli già garantiti dal campionato nazionale.

Attualmente si qualificheranno alla prossima Champions League le prime cinque classificate in Serie A. La quinta è arrivata dal posto extra garantito alle due Federazioni con il miglior ranking stagionale. Con la conquista dell’Europa League, se l’Atalanta allo stesso tempo si posizionasse dalla quinta posizione in giù in Serie A (situazione che si può ancora verificare, dato che attualmente i bergamaschi sono proprio quinti), ecco che si aggiungerebbe un sesto posto nella manifestazione.

La Roma si qualifica in Champions se – I risultati per il pass

Un posto che sarebbe occupato della Roma, ormai certa della sesta posizione e impossibilitata a raggiungere il quinto piazzamento. Ma quali risultati devono maturare nelle ultime giornate per poter celebrare questo traguardo? Come detto, l’importante è che la Dea non raggiunga il quarto posto, che attualmente è distante due punti (ma i bergamaschi hanno due sfide da recuperare).

Per questo motivo, se la Roma vorrà entrare in Champions dovrà sperare che l’Atalanta faccia al massimo due punti nelle ultime due giornate rimaste, contro il Torino e contro la Fiorentina. In caso di arrivo a pari punti con il Bologna, gli orobici sarebbero comunque quinti per via degli scontri diretti favorevoli. Qualora invece la Dea dovesse conquistare almeno una vittoria, il sogno dei giallorossi si infrangerebbe definitivamente.