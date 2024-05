Leeds-Southampton, la partita più ricca dell'anno: quanto vale la promozione in Premier

La partita più ricca della stagione 2023/24? No, non sarà la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund del prossimo 1° giugno a Wembley, ma la sfida che andrà in scena davanti agli spettatori del medesimo impianto londinese, impegnati a seguire il duello tra il Leeds United e il Southampton, valido per la finale dei playoff della Championship (la seconda divisione inglese). In palio c’è la promozione nella ricchissima Premier League, risultato che può cambiare radicalmente la storia economica di un club d’oltremanica.

Basti pensare infatti che, secondo l’analisi dello Sports Business Group di Deloitte, il vincitore della sfida si assicurerà 140 milioni di sterline di ricavi (quasi 165 milioni di euro, al cambio attuale) nel corso delle prossime tre stagioni: si tratta, in sostanza, della quota minima dei ricavi da diritti tv per la stagione 2024/25, più la quota del paracadute nel 2025/26 e nel 2026/27 nel caso in cui la squadra retrocedesse subito.

Quanto vale promozione in Premier League? Cifre shock in caso di salvezza

La cifra, però, può addirittura superare i 305 milioni di sterline di ricavi aggiuntivi assicurati nel caso in cui la società riuscisse ad evitare la retrocessione durante la prima stagione in Premier League. Questo dato complessivo include gli aumenti previsti in termini di ricavi da stadio e di ricavi da diritti televisivi.

Cifre decisamente impattanti per una società di seconda divisione inglese. Basti pensare, ad esempio, che un club di Serie B che viene promosso in Serie A è sicuro di incassare solo circa 36 milioni di euro, di cui circa 26 milioni per i diritti tv della stagione disputata nel massimo campionato e altri 10 milioni come paracadute nell’annata successiva. D’altronde, gli oltre 100 milioni di euro (121 milioni la cifra minima nel 2022/23) che la vincitrice della sfida tra Leeds e Southampton si assicurerà nella prossima Premier League sono più di quanto incasserà la squadra che riceverà più soldi dai diritti tv nel campionato italiano.