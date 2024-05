Salernitana, primo partner per Iervolino. Dagli USA pronta un'offerta per il club

Dopo l’ultima sfida di Serie A contro il Milan, in casa Salernitana tiene banco il futuro del club del presidente Iervolino. Tra le tante ipotesi, in questo momento, è calda quella di una riorganizzazione societaria con l’affiancamento all’attuale proprietà di una importante società di servizi sportivi, che si occuperebbe di determinati aspetti della gestione della società.

Non si tratterebbe, secondo Il Mattino, di una cessione delle quote che potrebbe comunque avvenire più avanti. In tal senso l’ipotesi principale di cessione è quella legata a un fondo americano che ha mostrato interesse: mercoledì si concluderà la fase di due diligence e successivamente potrebbe materializzarsi un’offerta che verrebbe valutata da Iervolino.

L’AD dei granata Milan venerdì aveva parlato della situazione attuale del club: «Nell’ultimo anno e mezzo la Salernitana è stata sempre attenzionata da investitori che hanno fatto proposte. Ora sul tavolo non c’è nulla di concreto se non che stiamo pianificando la continuità con Iervolino. Se poi nelle prossime settimane accadrà qualcosa di straordinario lo gestiremo e vedremo».

A Milano si è concluso per la Salernitana un campionato da dimenticare e nei prossimi giorni la situazione legata al futuro del club granata prenderà contorni più chiari.