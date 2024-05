Serie A, saranno cinque i club in Champions: Roma in Europa League

Saranno cinque le italiane nella prossima edizione della UEFA Champions League. La vittoria dell’Atalanta con il Torino ha azzerato le possibilità dell’Italia di avere sei pass per la prossima edizione della massima competizione europea per club, la prima con il nuovo format a girone unico e 36 squadre (con un minimo di otto partite per squadra nella prima fase).

La massima competizione europea per club, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce (e due avversarie per ogni fascia).

Quante squadre in Champions League – Finisce il sogno della Roma

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che hanno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24: Italia e Germania. Questo significa che grazie alle performance di alto livello fatte registrare nelle competizioni UEFA per club (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A e la quinta in Bundesliga avranno il diritto di entrare in Champions.

Ma l’Italia avrebbe potuto conquistare addirittura sei posti nella Champions League 2024/25. Tutto dipendeva dalla grande notte europea dell’Atalanta, che grazie alla vittoria dell’Europa League ha aperto le porte a un posto ulteriore nel torneo. La Dea si sarebbe però dovuta classificare dal quinto posto in giù in campionato, cosa che non accadrà dopo il successo di oggi. Grande delusione per la Roma, che nella prossima stagione giocherà dunque l’Europa League.