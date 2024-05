Chi retrocede in Serie B? L’ultima giornata di Serie A è decisiva per stabilire quale sarà la terza squadra che retrocederà in Serie B assieme alla Salernitana e al Sassuolo, già condannate. La lotta salvezza è ristretta a tre formazioni racchiuse nel giro di due punti: Frosinone (35), Udinese (34) ed Empoli (33).

Ciociari e friulani si affrontano nello scontro diretto, mentre i toscani ospitano la Roma che al suo campionato ha più nulla da chiedere. Non può chiudere né al 5° né al 7° posto e per accedere alla Champions doveva solo sperare che l’Atalanta (vincitrice dell’Europa League) non agganciasse il quarto posto, cosa che invece è avvenuta.

Chi retrocede in Serie B? La classifica attuale

La classifica di A in zona retrocessione è dunque la seguente:

Frosinone – 35 punti

Udinese – 34

Empoli – 33

Sassuolo – 29 (già retrocesso)

Salernitana – 16 (già retrocessa)

Chi retrocede in serie B? Tutte le combinazioni e l’ipotesi spareggio

Il Frosinone è la squadra che sta messa meglio rispetto all’Udinese e all’Empoli: può bastare anche un pareggio per avere la certezza di restare in Serie A. Più complicata la situazione dei bianconeri (salva in caso di vittoria e pareggio allo Stirpe con il mancato successo dei toscani). Quasi drammatica quella della formazione di Nicola che, per evitare pericolosi incroci di risultati, può solo battere la Roma.

Tra i vari scenari ce n’è anche uno che fa riferimento al possibile spareggio in caso di arrivo a pari punti. Può versificarsi tra Empoli e Udinese. Di seguito tutte le combinazioni a disposizione di Frosinone, Udinese ed Empoli: