Ufficiale, la Serie A conquista il quinto posto nella Champions 2024/25

Adesso è ufficiale: l’Italia potrà portare una squadra in più nella prossima edizione della UEFA Champions League. Il torneo, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. Questo significa che grazie alle performance di alto livello fatte registrare nelle competizioni UEFA per club (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A avrà il diritto di entrare in Champions.

Dopo l’eliminazione di Inter, Napoli e Lazio agli ottavi di finale di Champions League, le speranze di raggiungere l’obiettivo erano riposte in Atalanta, Milan e Roma in Europa League e nella Fiorentina in Conference League. I risultati maturati nei quarti di finale di ritorno – in particolare il passaggio del turno dell’Atalanta nella sfida contro il Liverpool, dopo le qualificazioni per Fiorentina e Roma – sono stati sufficienti per ottenere il posto aggiuntivo nella prossima stagione.

Serie A quinto posto Champions – La graduatoria aggiornata

Stando al ranking, con l’ufficialità dell’Italia, la corsa per l’altro posto riguarda Germania e Inghilterra, con i tedeschi in vantaggio considerando che la Premier League ha una sola rappresentante rimasta in corsa, ovverosia l’Aston Villa in Conference League. Questa nel frattempo la graduatoria aggiornata, con l’Italia che mantiene il primo posto e che si è assicurata il posto aggiuntivo nella prossima Champions League: