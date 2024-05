Atalanta-Leverkusen è la sfida più vista in stagione: superata la finale di Supercoppa

Nella serata di ieri, grazie alla vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta, sono arrivati diversi record firmati Dea. Si parte dal primo trofeo internazionale per i bergamaschi, che è anche il primo nella carriera da allenatore per Gian Piero Gasperini, fino ad arrivare ad Ademola Lookmann, primo calciatore in grado di firmare una tripletta in una finale secca di Europa League (solamente Radamel Falcao riuscì a siglarne una in Supercoppa UEFA).

A questi risultati storici, si aggiunge il dato sui telespettatori che hanno seguito la finale di Europa League di Dublino contro il Bayer Leverkusen. La gara, andata in onda in chiaro su Rai 1, ma anche pay su Sky e in streaming su DAZN, ha raccolto un totale di 7.989.197 spettatori con uno share del 36,31%.

In attesa delle finali di Champions e di Conference League (con quest’ultima che vedrà protagonista la Fiorentina), Atalanta-Bayer Leverkusen si piazza al primo posto delle gare di club più viste in stagione. Superata, infatti, la finalissima di Supercoppa italiana di gennaio fra Napoli e Inter, che metteva in palio il primo trofeo stagionale. La sfida in Arabia Saudita, andata in onda in esclusiva su Canale 5, aveva raccolto 7.190.000 spettatori.

Al terzo posto di questa speciale graduatoria troviamo un’altra finale. Quella di Coppa Italia, andata in scena all’Olimpico mercoledì 15, fra Juventus e la stessa Atalanta. Anche questa era stata trasmessa in esclusiva assoluta su Canale 5, che aveva raccolto 7.176.000 spettatori.