La Copa America 2024 lancia il “cartellino rosa”: ecco come funzionerà

La Dirección de Competiciones y Operaciones della CONMEBOL (la Confederazione sudamericana) ha annunciato una novità regolamentare importante in vista dell’edizione 2024 della Copa America. Ai cinque cambi per squadra autorizzati dal regolamento, si aggiungerà un potenziale sesto cambio per tutelare la salute dei calciatori.

Si tratta di una sostituzione extra in caso di sospetta commozione cerebrale. Per poter accedere a questo cambio aggiuntivo, si dovrà informare l’arbitro dell’incontro (o in alternativa il quarto uomo) e verrà utilizzato un cartellino di colore rosa. Questo si aggiungerà al cartellino giallo e a quello rosso, un nuovo colore dopo le smentite a proposito della possibile introduzione di un cartellino blu.

Cartellino rosa come funziona? Cosa dice il regolamento

La nuova norma è prevista dall’articolo 96 del regolamento sulla Copa America: