Serie A 2023/24 in chiusura: si va verso i 210 milioni di spettatori su DAZN

La Serie A 2023/24 si avvia alla conclusione ed è dunque tempo di bilanci. Stabiliti quasi tutti i verdetti sul campo – restano da decidere l’ultima squadra retrocessa e come si divideranno le formazioni in corsa per le coppe europee – anche i broadcaster tirano le somme per l’ultima stagione dell’attuale ciclo di diritti televisivi.

Tra questi c’è DAZN, da tre stagioni principale player della Serie A, che si prepara a mantenere questo ruolo anche per i prossimi cinque anni. In attesa dell’ultimo turno, a livello di ascolti è possibile stimare che la piattaforma di sport in streaming chiuderà la stagione in corso con circa 210 milioni di spettatori, in linea con il 2022/23.

E’ prevista una lievissima flessione (nell’ordine di un milione di spettatori, molto probabilmente) dovuta solamente a un maggior numero di co-esclusive con Sky nella trasmissione delle partite della Juventus (sei di questa stagione, contro le tre dello scorso anno) e ad un cambio di squadre che, come ogni anno, portano con sé bacini di tifosi differenti a seconda della grandezza delle “piazze” in cui si trovano inserite.

Serie A spettatori DAZN 2023 2024 – Le cinque partite più viste in stagione

La giornata con più spettatori di tutta la stagione è stata la 27esima, che ha raggiunto quasi i 6,9 milioni (quasi 7,5 milioni il record del 2022/23). In quel turno si è giocata anche Napoli-Juventus, una delle partite più seguite dell’anno sulla piattaforma, tra quelle trasmesse in diretta.

Guardando alle cinque sfide più viste in campionato, un confronto con la top 5 della passata stagione mostra che gli ascolti sono saliti dai 10,1 milioni del 2022/23 ai quasi 10,4 milioni del 2023/24, con tre match sopra i 2 milioni e altre due partite molto vicine a questo risultato. Di seguito, la classifica delle gare più seguite su DAZN nel 2023/24:

Inter-Juventus – 2.274.596 spettatori Juventus-Inter – 2.121.865 spettatori Napoli-Inter – 2.016.504 spettatori Milan-Juventus – 1.980.410 spettatori Napoli-Juventus – 1.974.209 spettatori

Va ricordato che scostamenti così ridotti dipendono principalmente dall’organizzazione della singola stagione a livello televisivo. Il calendario è certamente l’elemento che più di tutti influisce sugli ascolti in un’analisi comparata tra due stagioni diverse. Ci sono tuttavia delle “regole” che possono essere considerate valide in maniera trasversale per tutte le stagioni.

Serie A spettatori DAZN 2023 2024 – Le tre “fasi” del campionato

Per esempio, il campionato di Serie A vive generalmente durante i suoi primi turni una fase iniziale di assestamento. I tifosi iniziano a seguire più regolarmente la Serie A in tv a partire dall’ottava giornata. Queste prime giornate viaggiano su DAZN ad una media di 5 milioni di spettatori. Un dato decisamente rilevante, se consideriamo che la maggior parte delle persone in questo periodo consuma il prodotto calcio in mobilità, una modalità di fruizione che si è consolidata in questi anni.

Si passa poi alla seconda fase, quella più “calda” della stagione. Qui la Serie A – così come le altre competizioni per club – entra nel vivo e la media spettatori su DAZN cresce fino a 6 milioni (il dato è valido sia per la stagione in corso, sia per quella passata).

Poi c’è il rush finale, in cui molto dipende dalle tempistiche di raggiungimento dei verdetti del campionato (principalmente la conquista dello Scudetto). Da quando DAZN è diventato il player principale del campionato, ogni anno il titolo è stato assegnato a una squadra differente. Se il primo anno la lotta è stata aperta fino all’ultimo, nel 2022/22 e nel 2023/24 l’assegnazione è arrivata alla 32esima giornata.

Un risultato che condiziona inevitabilmente la parte finale di stagione che fisiologicamente segna un calo naturale degli ascolti, anche se quest’anno la media fatta registrare nelle ultime giornate è stata più alta dello scorso anno (4,9 milioni contro 4,7 milioni).