Chi è Amedeo Carassai, consigliere in orbita Oaktree nel CdA dell'Inter

In attesa di novità sul fronte dell’escussione del pegno, Oaktree è già dentro l’Inter. Dopo l’accordo per il finanziamento concesso a Zhang nel 2021, infatti, il fondo californiano aveva scelto due professionisti, ovverosia Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, per entrare nel Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro come amministratori indipendenti.

L’assemblea dei soci interisti dell’8 luglio 2021, infatti, aveva confermato l’ingresso di Marchetti e Carassai nel CdA. «Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo che si chiuderà al 30 giugno 2021, i signori Carlo Marchetti e Amedeo Carassai», si legge nel verbale dell’assemblea, con i due amministratori poi confermati (così come tutto il CdA) fino all’assenblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2024 nell’ottobre 2021, quando inoltre era stato confermato anche il compenso. «A ciascuno dei candidati consiglieri indipendenti Carlo Marchetti e Amedeo Carassai spetta una remunerazione annua ai sensi dell’art. 2389, primo comma, del codice civile per la carica ricoperta nella Società pari a Euro 30.000».

Ma chi sono i due professionisti scelti da Oaktree per entrare nel CdA Inter?

Chi è Amedeo Carassai, dai fondi all’Inter

Romano classe 1966, appassionato di ciclismo e sci di fondo, Amedeo Carassai ha conseguito unMSc in Ingegneria Elettrica presso l’Università Sapienza di Roma e un MSc in Management presso la MIT Sloan School of Management. La sua carriera è cominciata come system analyst a Procter & Gamble nel 1990, prima di passare a McKinsey & Company, dove è rimasto fino al marzo 2000 come partner. In seguito, è stato Chief Investment Officer presso Syntek Capital dal marzo 2000 al luglio 2003, prima di passare al fondo di private equity londinese Apax Partners, che aveva messo nel mirino anche la Serie A negli scorsi anni.

In particolare, si è specializzato nel settore Retail & Consumer e ad Apax ha guidato e partecipato a numerose operazioni chiave, tra cui Sisal, Farmafactoring e Weather, oltre ad aver fatto parte del consiglio di amministrazione di diverse società del portafoglio Apax, tra cui Sisal, Wind e Plantasjen. Oltre all’Inter, è consigliere di Arcansas Profili, società con sede a Pesaro attiva nei profili per rivestimenti, raccordo igienico, pavimenti e ferramenta/fai da te. Tra gli investimenti, ha una quota dell 0,17% in Crowdfundme.