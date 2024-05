Inter, l'era Zhang verso la fine: quanto ha speso Suning dal 2016

Si sta per chiudere l’era della famiglia Zhang alla guida dell’Inter. È fissata per oggi la data di scadenza del prestito erogato nel 2021 da Oaktree alla proprietà del club nerazzurro. Soldi che – a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto – non dovrebbero essere restituiti, una situazione che darà il via alla procedura di escussione del pegno, portando l’Inter nelle mani del fondo californiano.

Quanto ha speso Zhang per l’Inter? I titoli conquistati con il club

Presidente dal 2018 (mentre il padre Zhang Jindong ha acquistato il club nel 2016), Zhang ha conquistato in questa stagione il sesto e il settimo trofeo della sua gestione: nei 115 anni di storia del club nerazzurro, solo Massimo Moratti ha conquistato più trofei alla guida della società.

I presidenti più vincenti della storia dell’Inter:

Massimo Moratti: 16 trofei di cui 11 sotto la sua presidenza (4 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa, 1 Champions League, 1 Coppa Uefa, 1 Mondiale per Club) e 5 sotto la presidenza di Giacinto Facchetti (1 scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana);

16 trofei di cui 11 sotto la sua presidenza (4 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa, 1 Champions League, 1 Coppa Uefa, 1 Mondiale per Club) e 5 sotto la presidenza di Giacinto Facchetti (1 scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana); Steven Zhang: 7 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana);

7 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana); Angelo Moratti: 7 trofei (3 scudetti, 2 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Intercontinentale)

7 trofei (3 scudetti, 2 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Intercontinentale) Ivanoe Fraizzoli : 4 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia);

: 4 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia); Ernesto Pellegrini: 4 trofei (1 scudetto, 1 Supercoppa italiana, 2 Coppa Uefa).

Quanto ha speso Zhang per l’Inter? Le cifre della gestione cinese

Ma quanto ha speso la famiglia Zhang nei suoi quasi otto anni di gestione? Dal punto di vista economico gli investimenti di Suning hanno raggiunto in questi anni quasi quota 900 milioni di euro. Dopo l’acquisto delle quote della società per oltre 92 milioni da Erick Thohir e gli iniziali 142 milioni di aumento di capitale, Suning ha proseguito poi il finanziamento del club nerazzurro attraverso diversi prestiti soci: nel dettaglio, 217 milioni nel 2016/17 e altri 119 milioni nel 2017/18 per un totale di 336 milioni di euro.

Versamenti nelle casse del club che sono ripresi nelle ultime stagioni, grazie al finanziamento garantito proprio dal fondo californiano Oaktree agli Zhang: nel dettaglio, dei 275 milioni di euro di prestito (diventati poi 385 milioni da restituire, interessi compresi), sono stati versati all’Inter 126 milioni tra i 75 milioni del maggio-giugno 2021 e ulteriori 51 milioni nella stagione 2022/23.

A questi investimenti a livello di capitale, si aggiungono ulteriori investimenti per il conto economico del club nerazzurro. Complessivamente, finora i ricavi garantiti dalle sponsorizzazioni con Suning hanno superato i 196 milioni: 56 milioni nel 2016/17, 39 milioni nel 2017/18, 35 nel 2018/19, 31,6 milioni nel 2019/20, 21,3 milioni nel 2020/21, 12,1 milioni nel 2021/22 e infine poco meno di 600mila euro nel 2022/23.

In totale, tra versamenti, prestiti e ricavi, Suning ha versato nelle casse dell’Inter quasi 900 milioni di euro.