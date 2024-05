Serie A, ma non solo: DAZN aggiorna il listino prezzi per la stagione 2024/25

La Serie A 2023/24 volge al termine, con l’incoronazione dell’Inter Campione d’Italia in programma per la sfida di domenica 19 maggio contro la Lazio. Un match che si potrà seguire in esclusiva su DAZN, la piattaforma di sport in streaming che sta per chiudere un ciclo (quello 2021-2024) in cui si è consolidata come principale player del massimo campionato italiano.

DAZN prezzi 2024 2025 – I diritti tv della Serie A

Come i club, anche DAZN è già al lavoro per il futuro. Quella 2024/25 sarà la prima stagione calcistica del nuovo accordo quinquennale con la Serie A per i diritti tv. Un’intesa che vedrà la piattaforma ancora player principale (con la trasmissione di tutte le 380 partite) e che porterà nelle casse delle società 900 milioni di euro a stagione.

Di questi, 700 milioni arriveranno da DAZN, con la quale è stato studiato anche un sistema di “revenue sharing”, che nelle stime più conservative della Lega dovrebbe portare i club a incassare almeno 960 milioni di euro (e possibilmente a superare il miliardo). Un investimento importante, per un torneo che in questi anni ha dato prova di grande concorrenza, vedendo trionfare quattro squadre diverse nelle ultime cinque edizioni.

DAZN prezzi 2024 2025 – I pass Start, Standard e Plus

E a proposito di futuro, in vista dei prossimi rinnovi, dopo le mail informative di inizio anno inviate ai clienti che avevano un abbonamento a rate in 12 mesi in scadenza, DAZN sta informando i possessori degli abbonamenti annuali dell’adeguamento del listino in vista della stagione 2024/25 e delle possibili alternative di scelta per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento annuale.

Start: da 8,25 euro al mese

Partendo dalla base, il piano Start (pacchetto multisport, che non include la Serie A) ha un prezzo a partire da 8,25 euro al mese se si opta per il pass Annuale (99 euro l’anno con pagamento anticipato) o 11,99 euro al mese per la formula rateizzata di 12 mesi. I prezzi sono quelli già comunicati nel mese di gennaio e non hanno subito variazioni.

Con l’abbonamento al piano Start, l’utente può vedere tutto il basket italiano ed europeo, il volley con l’offerta che si è da poco arricchita con le migliori coppe internazionali femminili e maschili (Nations League, Mondiale per Club, Beach Soccer e molto altro) e il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League.

Standard: da 29,91 euro al mese

Si passa poi al piano Standard, che continua ad essere la formula più conveniente per i tifosi. Il pacchetto comprende la visione di tutta la Serie A 2024/25. Il prezzo parte da 29,91 euro al mese – in linea con il costo in vigore dal 2021 – se si opta per il piano “annual” con pagamento anticipato (poco meno di un euro al giorno, per un totale di 359 euro all’anno) o 34,99 euro al mese se si opta per quello rateizzato in 12 mesi (1,16 euro al giorno), confermando il listino prezzi di gennaio.

Con questo abbonamento – come detto – si può vedere tutta la Serie A, LaLiga (i cui diritti tv sono stati rinnovati fino al termine della stagione 2028/29), il meglio della Liga portoghese, tutto il basket italiano ed europeo, il Volley con le competizioni internazionale, l’offerta completa di Eurosport con i canali HD 1 e 2 arricchita da pochi giorni con 6 nuovi canali tematici che si attiveranno in vista delle Olimpiadi, l’NFL, il mondo degli sport da combattimento e molto altro.

Plus: da 49,92 euro al mese

Infine, il piano Plus, un pacchetto “familiare” e che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse a partire da 49,92 euro al mese (circa 25 euro a testa per due persone, per un totale di 599 euro all’anno) se si opta per abbonamento annuale con pagamento anticipato o 59,99 euro al mese (30 euro a testa al mese, per due persone) se si opta per quello rateizzato in 12 mesi. Anche con questo abbonamento si può vedere tutta la Serie A, LaLiga (i cui diritti tv sono stati rinnovati fino al termine della stagione 2028/29), il meglio della Liga portoghese, tutto il basket italiano ed europeo, il Volley con le competizioni internazionale, l’offerta completa di Eurosport con i canali HD 1 e 2 arricchita da pochi giorni con 6 nuovi canali tematici che si attiveranno in vista delle Olimpiadi, l’NFL, il mondo degli sport da combattimento e molto altro.

DAZN prezzi 2024 2025 – L’abbonamento diretto

Sono molteplici i benefici per gli utenti che si abbonano direttamente a DAZN. L’abbonamento diretto a DAZN permette infatti una completezza di sottoscrizione ai piani, alle migliori condizioni disponibili, per guardare il grande sport in live streaming con costi e funzionalità differenziati per una maggiore flessibilità di fruibilità:

Mensile

annuale dilazionato 12 mesi

annuale con pagamento in unica soluzione

L’iscrizione diretta a DAZN permette anche flessibilità e scelta tra i metodi di pagamento: oltre a carte di credito, debito e prepagate, servizi come Pay Pal, carte o codici prepagati DAZN. Iscrivendosi tramite Google, Apple o Amazon ci saranno dei costi maggiorativi. Anche DAZN (come Netflix e Spotify, per esempio) sta infatti rivedendo le politiche di gestione degli utenti che decidono di abbonarsi attraverso Apple e Google.

In generale, per il settore degli OTT, questa tipologia di segmento rappresenta un canale B2B2C con costi di gestione alti, politiche di gestione cliente decise da terze parti e commissioni. Su DAZN da qualche mese sono stati implementati come metodi di pagamento diretti anche Google Pay e Apple Pay. Tutti i clienti possono tranquillamente creare un account da browser e poi scaricare e accedere dalle app sui loro smartphone e tablet.

Dedicato ai clienti diretti DAZN anche Mondo DAZN, il servizio loyalty che offre numerosi vantaggi, benefit e iniziative relativi a prodotti o servizi di partner d’eccellenza: dall’intrattenimento con Serie TV e grandi Film, alla musica in streaming, fino a corsi di inglese o ancora allenamenti di fitness.

Un asset strategico per gli appassionati è l’ampliamento dei canali di distribuzione che permettono un’iscrizione diretta a DAZN ancora più agevolata e capillare: grazie alle carte e i codici prepagati DAZN che si possono acquistare direttamente dal sito di riferimento o nei principali negozi di elettronica (tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Comet, Gamestop), supermercati (tra cui Esselunga, Carrefour e Iper), tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney, Puntolis e online (su Amazon e Startselect).