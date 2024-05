Le Olimpiadi 2024 su DAZN: accordo con Discovery per sei nuovi canali

Dove vedere Olimpiadi tv streaming? Il countdown degli ultimi 100 giorni che separano gli appassionati sportivi di tutto il mondo dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è ormai ufficialmente iniziato. Dopo aver recentemente rinnovato fino al 2026 la partnership pluriennale, DAZN e Warner Bros. Discovery hanno siglato un nuovo accordo.

Dove vedere Olimpiadi tv streaming? Sei nuovi canali su DAZN

L’intesa – che arricchisce il palinsesto degli abbonamenti ai piani Standard e Plus – va a rafforzare ulteriormente la collaborazione per ampliare, arricchendola ancora di più, l’offerta dei canali Eurosport già disponibili su DAZN e che nelle prossime settimane trasmetteranno eventi tanto attesi come il Giro d’Italia, giunto alla fase cruciale in attesa del gran finale del 26 maggio e il secondo Slam della stagione, il Roland Garros, che vedrà i giocatori più importanti al mondo e una nutrita rappresentanza di tennisti azzurri sfidarsi sulla terra rossa di Parigi dal 26 maggio al 9 giugno.

Con l’arrivo dei 6 nuovi canali tematici attivi 24/24 per un totale di 700 ore aggiuntive di diretta, inclusi nell’abbonamento di DAZN, tutti gli appassionati del grande sport potranno seguire la rassegna iridata dei Giochi Olimpici di Parigi che si svolgerà quest’estate dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

Dove vedere Olimpiadi tv streaming? Il commento di Araimo e Azzi

«Grazie alla nuova partnership strategica stretta con Warner Bros. Discovery, DAZN consolida il suo ampio catalogo di eventi sportivi premium, arricchendo con una programmazione mai vista prima, l’offerta per i propri abbonati che potranno vivere le imprese dei grandi atleti sportivi che parteciperanno a uno degli eventi più attesi di quest’estate, nonché uno dei più importanti al mondo: i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Con questa ulteriore proposta editoriale che sarà disponibile sulla nostra piattaforma e che si andrà ad aggiungere al calendario di appuntamenti estivi, non vediamo l’ora di portare, a sempre più appassionati, un’offerta multisport ancora più ricca ed emozionante», commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

«L’appuntamento di Parigi 2024 si avvicina ed è con grande piacere che, grazie a questo accordo con il nostro partner strategico DAZN, l’evento sportivo più importante dell’anno avrà ancora più visibilità. Lo sport rappresenta un’incredibile opportunità per coinvolgere il pubblico, appassionarlo e fidelizzarlo e, in questo senso, l’offerta targata Eurosport garantisce ai nostri partner eventi di primo piano come i Giochi Olimpici, appunto, ma anche tennis, ciclismo, sport invernali, motori, golf e molto altro», commenta Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia.

Dove vedere Olimpiadi tv streaming? Il dettaglio dei nuovi canali

Ai canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, già presenti su DAZN, si aggiungeranno quindi altri sei canali verticali dedicati a singole discipline:

golf

tennis e tennistavolo

ginnastica e tuffi

calcio

basket

sport da combattimento: boxe, judo e taekwondo

Inoltre, saranno disponibili anche contenuti on demand come highlights e approfondimenti.