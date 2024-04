Europa League, Europei e Olimpiadi: lo sport in chiaro sulla Rai nel 2024

Dall’Europa League alle Atp Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d’Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e Tour de France e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Sono solo alcuni degli eventi in chiaro che offrirà la Rai nel palinsesto sportivo 2024, presentato oggi a Viale Mazzini con i vertici del servizio pubblico e tanti protagonisti nel racconto delle varie discipline, dal calcio al tennis, dalla scherma al ciclismo.

«La presenza dei vertici dell’azienda oggi è anche per sottolineare il valore dello sport in chiaro offerto dal servizio pubblico agli italiani», ha detto l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Acquisendo diritti sportivi importanti «abbiamo voluto dimostrare questa centralità. Una strada sulla quale proseguiremo».

La programmazione non riguarderà solo la tv, tanto sulle reti generaliste quanto su Rai Sport Hd, RaiNews 24 e Rai Italia, ma anche in radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, e in streaming, live, on demand o attraverso l’app, su Rai Play e su RaiPlay Sound. «Penso RaiPlay sia diventata negli anni un asset straordinario per la fruizione degli eventi sportivi», anche per la modalità sempre più diffusa dell’on demand, spiega Elena Capparelli direttrice di RaiPlay. La Rai con la sua squadra «continua a garantire una grande tradizione di qualità, anche nell’analisi e negli approfondimenti», ha osservato il Direttore Radio Rai e Gr Francesco Pionati.

Rai sport in chiaro 2024 – Si parte con l’Europa League

Dal punto di vista cronologico i primi appuntamenti saranno i due derby di UEFA Europa League, giovedì 11 e giovedì 18 aprile, sempre in prima serata su Rai 1, subito dopo il Tg1 delle 20.00, Milan-Roma e Roma-Milan. Il programma di Europa League proseguirà anche con le due semifinali del 2 e del 9 maggio, e la finale di Dublino del 22 maggio, ma solo in caso di presenza di una squadra italiana (tutte le partite saranno in co-esclusiva con Sky).

Saranno protagonisti a maggio anche il tennis e il ciclismo: quasi in contemporanea, infatti, prenderanno il via l’edizione 2024 del Giro d’Italia, sabato 4 alla Reggia di Venaria Reale, appena fuori Torino, e, lunedì 6, gli Internazionali Bnl d’Italia. Da giugno ad agosto, invece, l’offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi.

Rai sport in chiaro 2024 – Per le Olimpiadi 360 ore di programmazione

«Per i Giochi Olimpici di Tokyo nel periodo difficile del Covid avevamo poco più di 200 ore e non potevamo trasmettere in simultanea. Per Parigi avremo 360 ore di programmazione. Si va su Rai 2 dalle 7 e mezza di mattina fino a mezzanotte e mezza, poi ci sono il canale Rai Sport Hd e Rai Play. Tantissime federazioni ci chiedono di andare in onda là quando non c’è lo spazio sugli altri canali», ha ricordato Jacopo Volpi, direttore di Rai Sport.

In Italia «molti ragazzi iniziano a fare sport dopo aver visto grandi eventi» ricorda Carlo Mornati, segretario generale del Coni. Avere la Rai che segue in queste dimensioni Olimpiadi e Paralimpiadi (quest’anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la “rete paralimpica”, con le telecronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, ndr) «permetterà a tantissimi ragazzi di accostarsi a discipline sportive che spesso magari prima neanche conoscevano».

Tra gli altri eventi in programma, gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno. Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio: per la prima fase, match serali in prima serata su Rai e 1 partite pomeridiane su Rai 2; poi, tutti su Rai 1, per le fasi finali. Il 29 giugno partirà il Tour de France, che per la prima volta nella storia, prenderà il via dal nostro Paese, a Firenze.

L’impegno della Rai «verso lo sport è un impegno civile» legato «alla capacità di raccontare il nostro Paese», sottolinea Giampaolo Rossi direttore generale del servizio pubblico e direttore ad interim per i diritti sportivi, «e di svolgere un ruolo anche istituzionale».