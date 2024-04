Champions, al via gli ultimi quarti "a sorteggio": le novità dal 2024/25

Tra le tante “ultime” volte che ci sta regalando la Champions League in questa stagione, ce n’è anche una che riguarda i quarti di finale della competizione. Il turno valido per la fase a eliminazione diretta che prende il via oggi è stato infatti sorteggiato per l’ultima volta.

A partire dalla prossima stagione, la rivoluzione del format della massima competizione europea per club investirà anche la seconda fase del torneo, con i sorteggi che saranno notevolmente ridotti. Rimarranno quello per la prima fase (anche se in questo caso non ci saranno più i gironi ma si saranno accoppiate solamente le squadre che si dovranno affrontare) e un secondo che servirà solamente a definire alcuni incroci per poi offrire un tabellone completo fino al termine della manifestazione.

Champions novità quarti di finale – Cambia la fase a eliminazione diretta

A cambiare radicalmente, dunque, sarà la fase a eliminazione diretta. Come si legge in documenti ufficiali della UEFA, «per rafforzare la sinergia tra la fase del campionato e quella a eliminazione diretta e per fornire maggiori incentivi sportivi alla fase del girone unico, gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica del campionato».

Inoltre, si applicherà il seguente sistema di teste di serie:

Per gli spareggi della fase a eliminazione diretta , le squadre che finiranno dal 9° al 16° posto nella fase di campionato saranno teste di serie e quelle che finiranno dal 17° al 24° non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa;

, le squadre che finiranno nella fase di campionato saranno teste di serie e quelle che finiranno non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa; Per gli ottavi di finale , le squadre classificate dal 1° all’8° posto nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrici degli spareggi degli ottavi di finale, che non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa;

, le squadre classificate nella fase di campionato saranno teste di serie e giocheranno contro le vincitrici degli spareggi degli ottavi di finale, che non saranno teste di serie. Le squadre teste di serie giocheranno in linea di principio la gara di ritorno in casa; Verrà formato un tabellone che guiderà gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta dai playoff fino alle semifinali. Le squadre classificate da 1 a 8 verranno accoppiate in base alla loro posizione nella fase di campionato e divise tra le due parti opposte del tabellone mediante sorteggio.

Champions novità quarti di finale – Percorso definito fino alla finale

Questo significa, per esempio, che saranno sorteggiati gli scontri per i playoff con le nove squadre teste di serie (da un lato) e le nove non teste di serie (dall’altro). Le altre otto squadre (le prime classificate, che conquisteranno direttamente gli ottavi) saranno invece spalmate sul resto del tabellone in modo che, per esempio, la prima e la seconda classificata della fase a girone unico si possano incontrare solo in finale.

In questo modo, tutti conosceranno il loro percorso verso l’ultimo atto della manifestazione già a partire dai playoff che seguiranno la fase a girone unico, senza necessità di ulteriori sorteggi, compresi quelli per i quarti di finale. Ricordiamo che per tutta la fase a eliminazione diretta sarà eliminato il divieto di scontri tra formazioni appartenenti alla medesima Federazione.