Spalletti, ecco a te: i top performer da Nazionale in piattaforma

Tra certezze e sorprese, ecco chi si meriterebbe certamente un biglietto per la Germania, secondo la borsa dei calciatori : il campo ha parlato, ora spetta a Spalletti scegliere i suoi «uomini forti, per destini forti”.

Saranno 26 i calciatori che prenderanno l’aereo per la Germania , in vista dell’esordio contro l’Albania di sabato 15 giugno. A un mese dalla partenza della manifestazione continentale, il più è stato delineato: stando alle parole di Spalletti, almeno 18 calciatori sono stati già selezionati per varcare le porte del BVB Stadion di Dortmund, sede che ospiterà la prima partita degli Azzurri.

«Il 70-80% è fatta, ma c’è un 20% pronto ad abbracciare chi ci vuole stare dentro». Così Luciano Spalletti , c.t. della Nazionale italiana, riguardo la lista dei convocati per Euro 2024 . Le parole dell’allenatore di Certaldo trasmettono la sicurezza di un professionista navigato ma, anche, la curiosità di trovare l’asso nella manica in questi ultimi minuti di stagione.

Il podio: il migliore è out, ma la qualità e l’eclettismo non mancano

«Un infortunio pone fine alla mia stagione. Non cambia quanto grato sia per ogni persona che mi ha seguito quest’anno». Recita così il post social del 20 aprile scorso, sul profilo del miglior giocatore italiano per rendimento (+25,6%): gli Europei tedeschi non vedranno in azione Destiny Udogie (UDO38), terzino sinistro del Tottenham ai box per un problema muscolare.

L’ex Udinese, dunque, non potrà far parte dei 26 convocati di Spalletti. Chi sicuramente, invece, partirà con la selezione azzurra è Alessandro Buongiorno (BUO04), capitano del Torino con tre presenze nella Nazionale maggiore. Il numero 4 granata sta vivendo una stagione da grande protagonista (+18,7%), simbolo della rinascita della squadra di Juric e bandiera del club di Cairo. Spalletti ci punterà, forte dell’eclettismo del giocatore: difesa a tre o difesa a quattro non fa differenza, per un classe 1999 alla prima grande manifestazione continentale.

Sul podio dei top performer italiani si posiziona Davide Frattesi (FRA16), nonostante una stagione particolare. Il centrocampista interista ha collezionato, finora, 1.439 minuti complessivi, distribuiti su 40 partite: ergo, una media di 35 minuti a match, simbolo di una titolarità che deve ancora essere acquisita.

Nonostante ciò, l’ex Sassuolo ha realizzato gol fondamentali per lo Scudetto, vedasi contro Verona e Udinese, e ha caratteristiche che ben si sposano con il credo tattico del c.t. Il tutto tradotto con un +14,2%, da inizio stagione, sulla quotazione di mercato.

Gli altri in “attivo”: difesa al sicuro, l’attacco un po’ meno

Se Buongiorno si può considerare quasi certo della convocazione, Alessandro Bastoni (BAS95) ha già fatto i bagagli per la trasferta tedesca. Il difensore nerazzurro è il più quotato tra i top performer azzurri, sfiorando i 50 milioni di euro di valutazione: è stato un protagonista della seconda Stella interista (+6,4%) e il blocco difensivo con Acerbi, Darmian e Di Marco potrebbe rivedersi anche in Nazionale. Curiosità: sono ben quattro gli assist stagionali per Bastoni, non pochi considerando il suo ruolo.

La convocazione a sorpresa di Euro 2024 potrebbe essere Samuele Ricci (RIC28), compagno di Buongiorno sotto la Mole. Il regista ex Empoli ha incrementato la sua valutazione del 5%, risultato di 30 presenze in Serie A, di cui il 72% da titolare. Ricci potrebbe essere il sostituto ideale dell’esperto Jorginho.

Sicuramente l’outsider di questa classifica. Fabiano Parisi (PAR65), terzino sinistro in forza alla Fiorentina, è l’ultimo dei giocatori italiani che hanno migliorato la propria quotazione (+0,8%). Nel club spesso gli è stato preferito Biraghi, forte della fascia di capitano, ma la prima stagione nel club viola può essere considerata positiva. Nonostante non abbia ancora esordito in Nazionale maggiore, la sua freschezza e dinamismo sulla fascia mancina potrebbero convincere Spalletti a puntare su di lui.

E gli attaccanti? Qui la situazione è più nebulosa. Il dato che emerge dall’analisi del Football Players Exchange-FPeX è che nessuno ha visto aumentare il suo valore di mercato. Il migliore del reparto offensivo è Federico Chiesa (CHI07), che ha centrato un decremento pari al 5,1%. In stagione ha messo a segno otto reti, con tre assist: non un’annata da incorniciare ma la positività, verso Euro 2024, non manca.

La condizione fisica di Chiesa è in crescita, ha la fiducia del c.t. e può contare sulla consapevolezza che la manifestazione possa rappresentare la sua definitiva consacrazione, lasciandosi alle spalle delle stagioni complicate dopo l’infortunio. Non si può dimenticare l’Europeo 2021 che, ammaliato dalle sue giocate, culminò con la vittoria azzurra a Wembley.

Questi, dunque, gli italiani che meglio hanno performato in stagione. Due partite di campionato, le finali europee e un paio di amichevoli in preparazione degli Europei: manca poco alla partenza del torneo continentale e Spalletti si appresta a sciogliere le ultime riserve sui convocati. Nel frattempo, accedi al Football Players Exchange-FPeX e inizia a giocare come un vero e proprio trader sui top giocatori europei.

Football Players Exchange-FPeX: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop e convertire gli euro o criptovalute nei token CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in criptovalute. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: