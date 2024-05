La rivista specializzata Forbes ha pubblicato anche per il 2024 la classifica dei dieci atleti più pagati al mondo, tra stipendi dai rispettivi club e guadagni fuori dal campo. Ognuno dei dieci atleti più pagati del 2024 ha guadagnato più di 100 milioni di dollari per la prima volta nella storia dei dati raccolti da Forbes, superando il precedente record di otto atleti nel 2023.

In totale, i dieci atleti più pagati al mondo hanno fatto registrare guadagni complessivi stimati in 1,38 miliardi di dollari al lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti negli ultimi 12 mesi, superando il record fatto registrare sempre nello scorso anno e pari a 1,11 miliardi di dollari: si tratta di una crescita del 24%.

Il balzo più importante in classifica è stato messo a segno da Jon Rahm, a seguito della sua decisione di unirsi alla LIV Golf, la lega di golf sostenuta dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, che avrebbe garantito all’atleta un fisso di 350 milioni di dollari (la metà in anticipo). Quel gigantesco assegno è stato sufficiente a catapultare Rahm dal 28° al 2° posto nella classifica dei 50 atleti più pagati al mondo.

Il primo posto spetta ancora a Cristiano Ronaldo, che mette a referto 260 milioni di dollari all’anno grazie soprattutto al suo stipendio da 200 milioni di dollari a stagione. Sul podio anche l’argentino Lionel Messi, che tra l’ingaggio percepito dall’Inter Miami in MLS e le sponsorizzazioni fuori dal campo, mette insieme 135 milioni di dollari.

Il resto della classifica si completa con un giocatore di NFL (Lamar Jackson), giocatori di NBA e altri calciatori, nello specifico Kylian Mbappè – l’unico che gioca in Europa –, il brasiliano Neymar e l’attaccante francese ex Real Madrid Karim Benzema.

I 10 atleti più pagati al mondo – Il calcio occupa metà classifica

Di seguito, la top 10 completa degli atleti più pagati al mondo: