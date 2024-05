Chi è Florent Ghisolfi: il primo nome della lista della Roma per il nuovo ds

In attesa di conoscere se giocherà la prossima in Champions League, la Roma sta provando a incastrare tutte le tessere del puzzle societario in vista della prossima stagione, visto che la panchina sarà occupata ancora da Daniele De Rossi.

E per l’incarico di direttore sportivo, il club capitolino sembra aver puntato le sue fiches su Florent Ghisolfi, che avrà il compito di sostituire Tiago Pinto e aprire un nuovo ciclo dirigenziale sotto la supervisione di Lina Souloukou.

Chi è Florent Ghisolfi – Dall’addio al calcio giocato prima dei 3o anni alla carriera da allenatore

Ma chi è Florent Ghisolfi? Nato ad Aubagne il 28 febbraio 1985 Ghisolfi è un ex calciatore francese con una carriera di 10 anni, dove ha vestito solamente due maglie, quelle di Bastia e Reims. Oltre 100 presenze per l’ex centrocampista in Ligue 2, mente invece sono una decina le sue apparizioni nel massimo campionato francese, dove conclude la carriera nel 2014.

Chi è Florent Ghisolfi – Niente panchina, il suo futuro è da direttore sportivo