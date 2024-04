Roma, contratto pluriennale con base fissa e bonus: così rinnoverà De Rossi

Dopo la stretta di mano che ha sancito giovedì la conferma a lungo attesa di Daniele De Rossi, Dan e Ryan Friedkin incontreranno l’allenatore nei prossimi giorni per discutere del progetto tecnico da proiettare nel futuro e del nuovo contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe trattarsi di un’intesa pluriennale.

L’ipotesi allo studio – spiega il quotidiano – è quella di un accordo articolato, strutturato magari su una base fissa e su incentivi legati ai risultati sportivi (anche se non si conoscono ancora con esattezza le cifre), in linea con quelli dei tecnici che lottano per entrare in Champions. Un modello contrattuale non nuovo peraltro per De Rossi, che per subentrare a José Mourinho aveva accettato una base di 400mila euro, arricchita da un sostanzioso bonus legato alla qualificazione alla prossima Champions (che il tecnico ha chiesto in partenza) e senza clausole di rinnovo automatico.

Per ora non ci sono state trattative e non si è parlato di cifre, con le discussioni verosimilmente rinviate agli inizi di maggio. Ma di certo i Friedkin vogliono entrare nel futuro con convinzione con l’uomo che in soli 93 giorni ha trasformato la Roma, proiettandola in un’altra dimensione. E proprio un accordo pluriennale costituirebbe del resto l’arco temporale necessario per sviluppare appieno il progetto tecnico, scegliendo insieme se confermare alcuni big e individuando nuovi giocatori giovani in grado di incidere negli anni in casa giallorossa.

Da traghettatore, De Rossi si appresta così a diventare un allenatore-manager a tutto tondo con facoltà d’intervento in ogni aspetto dell’area tecnica. E per uno che ai Friedkin e a tutto l’ambiente aveva solo chiesto a gennaio di essere trattato solo come un tecnico e non da bandiera, sarà facile decidere in fretta e senza compromessi.