Juventus, due giornate di squalifica ad Allegri dopo la finale di Coppa Italia

Due giornate di squalifica e 5 mila euro di multa a Massimiliano Allegri sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A, dopo l’espulsione decisa dall’arbitro Maresca al 50′ del secondo tempo della finale di Coppa Italia di ieri, e a seguito delle offese al direttore di gara e al quarto uomo.

Nelle motivazioni, il giudice spiega che le due giornate sono state comminaate “perché, al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di pla-teale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara”.

Quando saranno scontate queste giornate? Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC spiega chiaramente come le gare di Coppa Italia, seppur organizzate dalle stesse leghe che organizzano i campionati (la Lega Serie A organizza sia il campionato che il torneo), vengano considerate partite a parte rispetto ai singoli campionati per quanto riguarda le squalifiche, motivo per cui un tesserato espulso in Coppa Italia dovrà scontare la sua squalifica nella giornata successiva del torneo (anche, eventualmente, nella stagione seguente nel caso in cui la squadra sia eliminata).