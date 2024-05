La Juventus lancia la campagna abbonamenti per la prossima stagione. A partire dal 23 maggio sarà possibile acquistare il pass annuale per il 2024/2025, che comprende le 19 gare della prossima Serie A da vivere all’Allianz Stadium. Chi acquisterà l’abbonamento entro il 30 giugno avrà diritto a un listino dedicato. Tra le novità spicca invece l’introduzione dell’abbonamento “Star”, che oltre alle sfide di Serie A comprende anche gli ottavi di finale di Coppa Italia e la quattro partite della prima fase della nuova Champions League.

Juventus abbonamenti 2024 2025 – Le tipologie

Con la stagione 2024-25, oltre alle formule BASE e FULL, per garantire ancor più flessibilità viene introdotto l’abbonamento STAR, un pacchetto da 24 gare per vivere un’esperienza ancora più completa e al miglior prezzo (a partire da 29,90 euro a partita). In un solo abbonamento si potrà dunque acquistare il proprio posto per le 19 partite di Serie A, le 4 partite di Group Stage di UEFA Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia.

Juventus abbonamenti 2024 2025 – Fasi di vendita

Chi acquisterà il proprio posto all’Allianz Stadium entro il 30 giugno potrà usufruire di una tariffa speciale.

FASE 1 – Rinnovo abbonamento.

21-23 Maggio : tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2023/24, che non possono rinnovare il proprio posto, potranno sceglierne uno nuovo per primi, fra i migliori disponibili.

: tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2023/24, che non possono rinnovare il proprio posto, potranno sceglierne uno nuovo per primi, fra i migliori disponibili. 23 Maggio-10 Giugno : gli abbonati stagione 2023/24 (compresi quelli relativi al Girone di Ritorno) possono confermare o cambiare il proprio posto, scegliendo fra i migliori disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non confermati dagli abbonati 2023-24 saranno liberati in vendita.

: gli abbonati stagione 2023/24 (compresi quelli relativi al Girone di Ritorno) possono confermare o cambiare il proprio posto, scegliendo fra i migliori disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non confermati dagli abbonati 2023-24 saranno liberati in vendita. Dal 12 giugno chiunque potrà assicurarsi un posto per la stagione 2024-25 al miglior prezzo.

FASE 2 – Vendita libera

A partire dal 1 luglio i prezzi subiranno una variazione come indicato nel listino. Anche per questa stagione, acquistando il proprio abbonamento on-line, sarà possibile rateizzare su 3 mensilità il costo dell’abbonamento, senza interessi e senza costi aggiuntivi.

Juventus abbonamenti 2024 2025 – I prezzi

I prezzi per gli abbonamenti partiranno da un minimo di 529 euro per il rinnovo o per il nuovo acquisto dell’abbonamento BASE entro il prossimo 30 giugno.

Per quanto riguarda invece l’abbonamento FULL, il prezzo parte da un minimo di 575 euro per tutta la stagione.

Infine, l’abbonamento STAR, la nuova tipologia che comprende anche gli ottavi di finale di Coppa Italia e le quattro partite della prima fase della nuova UEFA Champions League.