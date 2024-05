Juve, la qualificazione alla Champions League spinge il titolo in Borsa

Nonostante il deludente pareggio casalingo contro la Salernitana, la successiva sconfitta della Roma in casa dell’Atalanta, ha permesso alla Juventus di festeggiare la qualificazione matematica alla prossima Champions League.

Un ritorno in Europa per i bianconeri che quest’anno non hanno partecipato a nessuna delle tre competizioni dopo l’esclusione decisa dalla UEFA per il caso plusvalenze. Il primo riscontro concreto del risultato raggiunto è la giornata odierna in Borsa che ha visto il titolo della Juve chiudere in positivo del 2,2% con una quotazione di 1,9528 euro per azione. Al momento attuale, quindi, il titolo bianconero ha una capitalizzazione di mercato di 735,05 milioni di euro.

Come calcolato da Calcio e Finanza, infatti, l’accesso alla Champions League 2024/25 (la più ricca di sempre per i club grazie alla nuova formula decisa dalla UEFA), vale per i conti della Juve circa 50 milioni di euro. Si tratta di una stima al ribasso, visto che tale cifra si potrebbe alzare in base ai risultati che i bianconeri saranno in grado di raggiungere la prossima stagione.