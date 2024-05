L'Hertha Berlino difende 777 Partners: «Rispettati tutti gli obblighi contrattuali»

La situazione economico-finanziaria del fondo statunitense 777 Partners Capital, messa in luce dalle titubanze della Premier League di concedere il via libera definitivo all’acquisizione dell’Everton, ha creato più di una preoccupazione fra le fila dei vari campionati dove ci sono squadre controllate dalla società fondata da Steven Pasko e Josh Wander.

Situazione che si è venuta a creare in Germania, dove 777 Partners dal novembre 2022 detiene la maggioranza dell’Hertha Berlino, militante in 2.Bundesliga. Proprio lo stesso club, attraverso l’account ufficiale di X (ex Twitter) ha voluto rassicurare tifosi, e non solo, sulla situazione economica della società, che ha mantenuto fede agli impegni economico-finanziari presi grazie alla gestione del proprio azionista di maggioranza.

«Stiamo ricevendo molti messaggi da voi tifosi riguardanti gli attuali report su 777 Partners – si legge –. Abbiamo preso nota degli sviluppi che riguardano il 777 Football Group. A questo punto è importante notare come il gruppo, non solo ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali nei nostri confronti, ma ha anche provveduto ai pagamenti concordati in anticipo. Alla luce delle vostre domande, possiamo anche chiarire che non ci sono state modifiche alla posizione di azionista di 777 nella società Hertha Berlino. Le cessioni delle azioni di 777, comunque, richiederebbero il nostro consenso, a norma di legge».