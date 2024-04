La Juventus chiuderà la stagione 2023/24 con ricavi da stadio a quota 57 milioni di euro. Il dato è in leggero calo rispetto ai 61,5 milioni di euro della stagione 2022/23, quando i bianconeri avevano potuto contare su sette partite in più rispetto a quest’anno per avere disputato la fase a gironi di Champions League e la fase a eliminazione diretta di Europa League, mentre in Coppa Italia erano arrivati alle semifinali (proprio come quest’anno).

Di questo risultato ha parlato Francesco Gianello, Head of Facilities Management della Juventus, intervenuto durante il convegno “Stadi intelligenti e sostenibili: verso una nuova era dello sport in Italia”. L’evento è andato in scena a Milano, presso Palazzo Lombardia, e si è concentrato sul futuro degli stadi in Italia presentando le nuove prospettive, le recenti metodologie e le ultime strategie di investimento.

Juventus ricavi da stadio 2023 2024 – Il record nel 2018/19

Come detto, il risultato è in leggero calo rispetto a quello della stagione 2022/23, ma in crescita se paragonato ai 32,3 milioni di euro della stagione 2021/22 (l’ultima annata influenzata dall’emergenza Covid). Il record rimangono i 70,7 milioni di euro fatti registrare nella stagione 2018/19, quando la Juventus arrivò ai quarti di finale di Champions League.

Nella relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2023 – ultimo dato ufficiale disponibile –, i ricavi da stadio ammontavano invece a 24,7 milioni di euro. Un dato che potrebbe crescere notevolmente nella prossima stagione, considerando il probabile ritorno della Juventus in Champions League, torneo che grazie al nuovo format garantirà almeno quattro partite casalinghe già nella prima fase.