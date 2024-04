Il derby trascina gli ascolti di DAZN: oltre 5,6 milioni nel 33° turno di Serie A

La Serie A ha la sua squadra campione d’Italia per la stagione 2023/24 e DAZN registra proprio per il derby Milan-Inter il dato più alto dell’intera giornata. Un vero e proprio record per il 35° turno, con il match che va ben oltre la soglia del milione di spettatori. Non solo: la sfida tra le due milanesi di ieri è stato il secondo derby di Milano più seguito da quando Auditel rileva i dati di ascolto.

Tornando alla giornata, il turno di campionato si è giocato da venerdì a lunedì, con due anticipi e altrettanti posticipi, e con nessuna partita in contemporanea. La piattaforma di sport in streaming ha registrato un totale di 5.624.760 spettatori per la 33esima giornata di Serie A. Un dato importante per DAZN che conferma il seguito garantito dagli appassionati per il massimo campionato italiano, nonostante il verdetto più atteso sia ormai stato definito da diverse giornate, senza dimenticare i diversi scontri diretti in programma nelle prossime settimane, sia per la zona europea che per la salvezza, fra cui:

Juventus-Milan

Roma-Juventus

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Udinese-Empoli

Ascolti DAZN 33 giornata Serie A – Tutte le partite

Dietro al derby lombardo, che come detto ha consegnato il 20° scudetto all’Inter di Simone Inzaghi grazie alla vittoria per 2-1,, c’è lo scontro diretto per il quarto posto andato in scena all’Olimpico fra Roma e Bologna, che ha visto il successo dei rossoblù, e Cagliari-Juventus, andata in onda però anche su Sky Sport.Il record stagionale di DAZN è fermo a 6.699.438 spettatori dell’11ª giornata.

Di seguito, l’elenco delle partite (in ordine di calendario) della 33esima giornata con i rispettivi dati sugli ascolti su DAZN. Per questa giornata non era presente anche Zona DAZN, in onda quando ci sono due o più partite in contemporanea: