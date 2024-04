Scudetto Inter, la sfilata con l’autobus scoperto sarà domenica

Sembra essere domenica 28 aprile la data scelta dall’Inter per festeggiare la conquista dello scudetto con l’autobus scoperto per le vie di Milano. Come riportato dall’Ansa, secondo quanto trapela da ambienti nerazzurri, si attende solo l’ufficialità da parte della Lega Serie A per lo spostamento della sfida tra i nerazzurri e il Torino dalle 15 di sabato alle 12.30 di domenica prossima.

Questo darà modo alla squadra di Simone Inzaghi poi di festeggiare nel pomeriggio insieme ai tifosi in una parata che partirà da San Siro per arrivare in Piazza Duomo. Lì i calciatori saranno i protagonisti da una terrazza con affaccio sulla piazza, per una festa che proseguirà dopo quella spontanea della notte scorsa.