Serie A, gli orari del 35° turno: l’Inter a Sassuolo sabato sera

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della 35esima giornata di campionato. Dopo il successo nel derby con il Milan e la conquista de titolo di Campione d’Italia, l’Inter scenderà in campo in trasferta contro il Sassuolo sabato sera – alle ore 20.45 – per una sfida importante soprattutto per gli emiliani, a caccia della salvezza.

Il Milan giocherà invece domenica, in casa contro il Genoa, per provare a blindare la qualificazione alla prossima Champions League e il secondo posto, che garantirebbe l’accesso alla Final Four di Supercoppa italiana. Sempre domenica si giocherà anche il big match Roma-Juventus, mentre la giornata si chiuderà lunedì con Udinese-Napoli.

Serie A orari 35a giornata – Il big match Roma-Juve domenica

Di seguito, il programma completo e la programmazione televisiva su Sky e DAZN per la 35esima giornata di campionato: