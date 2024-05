L’atto finale dell’Olimpico: quanti duelli in campo tra Atalanta e Juventus

Un déjà-vu recente nella storia del calcio italiano. Il 19 maggio 2021 la Juventus di Andrea Pirlo batteva in finale di Coppa Italia l’Atalanta di Giampiero Gasperini e sollevava, sotto il cielo di Reggio Emilia, il trofeo per la 14esima volta nella sua storia. Un titolo che fino ad oggi, rimane l’unico reale successo della formazione bianconera negli ultimi 3 anni.

La strategia del Gasp: il totem Koopmeiners a innescare la velocità di Lookman

Desiderio di rivalsa dopo la finale di tre anni fa. Volontà di concretizzare, una volta per tutte, una stagione positiva come proposizione in campo e risultati ottenuti. L’Atalanta di Gasperini vuole vincere la Coppa Italia, già conquistata nella stagione 1962-63, che rimane l’unico trofeo nella bacheca dei neroazzurri.

Per farlo servirà la prestazione perfetta, volta a disinnescare il meccanismo tattico che imporrà la più esperta Juventus. Un nome su tutti è Teun Koopmeiners (KOO07), il più in forma tra i bergamaschi (+3,19%) insieme al bomber Scamacca. L’olandese, unico giocatore in campo ad avere tutti i parametri “positivi”, sta portando a termine un’annata sontuosa: sono ben 12 i gol in campionato, conditi da quattro assist, per il duttile centrocampista in maglia 7. E già si sentono sirene di mercato che arrivano proprio da Torino…

La mediana verrà affidata all’esperto Marten De Roon (DER15) e all’instancabile Ederson (EDE13), tra i migliori giocatori della Serie A per rendimento stagionale (+26,87%). Il solito jolly Mario Pasalic (PAS08) può essere la carta a sorpresa, giocatore che sa come vincere una finale contro la Juventus: suo, infatti, il rigore decisivo che consegnò la Supercoppa Italiana 2016/17 al Milan.

Davanti si punterà sull’imprevedibilità di Ademola Lookman (LOO11), per penetrare la statica difesa bianconera: il nigeriano vuole sollevare il trofeo, dopo l’amarezza della finale di Coppa d’Africa persa contro la Costa d’Avorio.

Il “corto muso” di Allegri: solidità difensiva e l’estro di Chiesa

La finale dell’Olimpico potrebbe, comunque, risollevare la stagione bianconera. Mettere un trofeo in bacheca, seppur con evidenti lacune di gioco, renderebbe meno amara una sfida Scudetto terminata troppo precocemente: dopo tutto, «vincere è l’unica cosa che conta».

Per soddisfare il mantra juventino, Allegri punterà sulla sua filosofia: difendere bassi, essere corti tra i reparti e affidarsi all’estro dei suoi uomini di qualità. E non è un caso notare come Gleison Bremer (BRE03), Manuel Locatelli (LOC05) e Federico Chiesa (CHI07) siano i più in forma della squadra, come si è visto nell’ultimo match con la Roma.

In particolare, l’attaccante ex Fiorentina sembra aver riacquisito uno stato di forma che gli permette di sprigionare tutto il suo enorme talento. Inoltre, tra poco più di un mese, iniziano gli Europei, competizione che lo ha visto toccare il punto più alto della sua carriera.

Da rivedere la condizione di Dusan Vlahovic (VLA09), abbastanza opaco nelle ultime uscite ma che resta il miglior giocatore della Juventus per rendimento stagionale (+4,41%). Dovrà fare gli straordinari Philip Kostic (KOS11) nel tenere a bada la fascia destra dell’Atalanta: il gioco di Gasperini si fonda sulla spinta dalle corsie esterne, con i due 3-5-2 speculari che esalteranno le prestazioni dei laterali.

La proposta offensiva dell’Atalanta o la solidità difensiva della Juventus? Il match dell’Olimpico decreterà il vincitore della Coppa Italia 2023/24: non resta che andare sul Football Players Exchange e scegliere su quali protagonisti della sfida puntare! Compito dell’utente decidere tra il nerazzurro o il bianconero.

