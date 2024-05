Serie A, grana Atalanta-Fiorentina: non si potrà giocare prima di giugno

Il finale della stagione 2023/24 rende bene l’idea di quanto sia attuale il tema dell’affollamento dei calendari. Un aspetto da non sottovalutare, soprattutto se pensiamo al fatto che a partire dal 2024/25 le partite aumenteranno ancora, tra nuovi tornei (Mondiale per Club a 32 squadre) e vecchie competizioni che si rinnovano e rivoluzionano (Champions, Europa Legue e Conference League).

Problemi che dovrà affrontare anche la Serie A, ma il massimo campionato italiano può già “allenarsi” nelle prossime settimane. C’è infatti una sfida che non si può letteralmente mettere in calendario nel mese di maggio e che per forza di cose dovrà slittare a giugno, quando il campionato avrà ormai chiuso i battenti: Atalanta-Fiorentina.

La partita valevole per la ventinovesima giornata della Serie A 2023/2024 era stata rinviata domenica 17 marzo per via del malore capitato all’allora direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, tragicamente scomparso due giorni dopo. Con il raggiungimento delle rispettive finali europee, Atalanta in Europa League e Fiorentina in Conference League, la partita non si potrà recuperare prima di sabato 1° giugno.

Da quel 17 marzo ad oggi non c’è mai stata una singola data disponibile per recuperare questa partita. Sia per quel che concerne la Coppa Italia, dove Atalanta e Fiorentina si sono sfidate in semifinale in un match di andata e uno di ritorno con il passaggio del turno dei ragazzi di Gian Piero Gasperini, sia per i percorsi europei di entrambe le squadre.

Quando si recupera Atalanta Fiorentina? Il calendario

La Fiorentina è riuscita ad agguantare la seconda finale di fila in Conference League mentre l’Atalanta ha raggiunto la prima storica finale europea, in Europa League. In più Scamacca e compagni, mercoledì 15 maggio, si giocheranno allo stadio Olimpico la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito il calendario completo delle due squadre:

Domenica 12 maggio, ore 20.45 – Atalanta-Roma (Serie A)

Lunedì 13 maggio, ore 20.45 – Fiorentina-Monza (Serie A)

Mercoledì 15 maggio, ore 21.00 – Juventus-Atalanta (Finale Coppa Italia)

Domenica 19 maggio – Fiorentina-Napoli (Serie A)

Domenica 19 maggio – Lecce-Atalanta (Serie A)

Mercoledì 22 maggio, ore 21.00 – Atalanta-Bayer Leverkusen (Finale Europa League)

Domenica 26 maggio – Cagliari-Fiorentina (Serie A)

Domenica 26 maggio – Atalanta-Torino (Serie A)

Mercoledì 29 maggio, ore 21.00 – Fiorentina-Olympiacos (Finale Conference League)

Quando si recupera Atalanta Fiorentina? La contemporaneità

La situazione rischia di portare uno stravolgimento anche per quanto che riguarda il programma dell’ultima giornata. Il regolamento infatti prevede che le squadre che lottano per lo stesso obiettivo debbano giocare in contemporanea. Al momento l’Atalanta si sta giocando con Juventus, Roma e Bologna un posto in Champions League.

La Fiorentina è invece in corsa insieme a Torino e Napoli per un posto in Conference League. E’ evidente che le prossime due giornate potranno comunque sciogliere qualche vincolo: se la Juventus sconfiggerà la Salernitana sarà aritmeticamente qualificata in Champions. E decisivi saranno anche gli scontri diretti come Atalanta-Roma e Fiorentina-Napoli. A quel punto, la Lega Serie A prenderà la sua decisione.