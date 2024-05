L'Atalanta riscatterà De Ketelaere: l'impatto sui conti del Milan

«Riscatteremo De Ketelaere. Rinnovo Gasperini? Abbiamo un altro anno di contratto con l’allenatore. È impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare ci metteremo a parlare, con grande dispiacere. Noi non pensiamo di modificare l’accordo».

Con queste parole il presidente dei bergamaschi, Antonio Percassi, è intervenuto nella serata di ieri ai microfoni di Sky Sport per celebrare il successo dell’Atalanta nella semifinale di Europa League con il Marsiglia. Percassi ha fornito così una prima ufficialità in termini di mercato, annunciando il riscatto del calciatore belga dal Milan.

De Ketelaere plusvalenza Milan – Le cifre dell’operazione

Ma quali saranno le cifre dell’operazione? Come impatterà questo affare sui conti del club rossonero? Come emerso dai documenti ufficiali sul bilancio dell’Atalanta al 31 dicembre 2023, De Ketelaere era arrivato in nerazzurro sulla base di un prestito oneroso fissato a 3 milioni di euro e con diritto di riscatto a 22,06 milioni.

Il Milan ha acquistato De Ketelaere nell’estate del 2022 per 36,5 milioni di euro (dato ufficiale dal bilancio rossonero 2022/23) e il suo valore netto al 30 giugno 2023 era pari a 29.288.889 euro. Trascorsa un’altra stagione, il valore netto al 30 giugno 2024 (data che possiamo ipotizzare per un eventuale riscatto) sarà sceso a 21,97 milioni di euro.

Considerando queste cifre, il Milan andrebbe a iscrivere a bilancio una plusvalenza minima di circa 90mila euro. Il costo sostenuto così per il calciatore nella stagione 2023/24 sarebbe pari alla quota ammortamento (lo stipendio era in carico all’Atalanta), dalla quale sottrarre la cifra incassata per il prestito oneroso e la plusvalenza, per un totale di 4,2 milioni di euro circa.

Questa cifra è anche il risparmio che il Milan farà registrare nella stagione 2024/25 (rispetto a quella in corso), non dovendo più sostenere la quota ammortamento per il calciatore.