Serie A, iniziativa di 7 club: sulle maglie il nome delle mamme dei giocatori

Domenica 12 maggio si celebrerà la festa della mamma e per l’occasione sette club di Serie A hanno organizzato una iniziativa speciale per celebrare questa ricorrenza.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i sette club del massimo campionato italiano vedranno scendere in campo i propri calciatori con delle maglie speciali: sopra il proprio numero ci sarà infatti il nome, o il cognome, della rispettiva mamma. Una iniziativa nata in settimana, che è stata prontamente accettata dalla Lega Serie A che ha concesso così la deroga. Ma i tempi così stretti non hanno permesso a tutte le società di organizzarsi. Ce l’ha fatta il Milan, che avrà queste maglie speciali per la gara casalinga di sabato sera contro il Cagliari.

Ma non saranno solamente i rossoneri – dai quali nasce l’iniziativa – a sfruttare l’occasione per questa celebrazione. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, questi sono i club che aderiranno:

Cagliari

Genoa

Hellas Verona

Lecce

Milan

Torino

Udinese

Nomi maglie calciatori – Sostegno anche alla Croce Rossa

Si tratta di un evento unico per il nostro campionato, mentre iniziative per celebrare la festa della mamma sono state fatte negli anni scorsi in altri Paesi. Infine, in questo turno di Serie A sarà promossa la campagna dedicata al 160° anniversario della Croce Rossa Italiana, che riceverà così il supporto diretto di Lega Serie A, Lega B, Serie A Femminile e Associazione Italiana Arbitri.