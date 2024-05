Iervolino pronto a cedere la Salernitana: due offerte sul tavolo dagli USA

La Salernitana giocherà la prossima stagione in Serie B e potrebbe farlo con una nuova proprietà. Infatti, il patron e presidente Danilo Iervolino starebbe valutando in queste settimane di passare la mano dopo la cocente delusione di questa annata, che era stata programmata per essere ben diversa.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’entusiasmo di Iervolino è drasticamente calato rispetto a quello che lo aveva convinto di entrare nel mondo del calcio due anni e mezzo fa. Inoltre, ci sarebbe anche la questione governance del calcio italiano, che l’imprenditore campano ha provato dall’interno a cambiare e rendere più moderna, ma scontrandosi con un muro che al momento sembra invalicabile.

Cessione Salernitana USA – Le due offerte sul tavolo di Iervolino

Certamente, questa situazione non porterà Iervolino a svendere il proprio club, quindi se ci sarà una cessione, questa sarà portata a termine solamente al prezzo che la proprietà ritiene giusto. Le offerte sarebbero già arrivate e, al momento, sono due quelle ritenute più interessanti ed entrambe arrivano dagli Stati Uniti.

Da una parte ci sarebbe un imprenditore di origini italiane, e dall’altra un fondo in cui andrebbero anche capitali italiani. Il tempo, però, non gioca a favore di Iervolino che se ha veramente deciso di separarsi dalla Salernitana lo deve fare a breve giro di posta, così da permettere alla nuova proprietà di costruire una nuova era granata che punti subito alla promozione in Serie A, ma per questo serve appunto tempo, cosa che scarseggia visto il cessante ritmo con cui va avanti il calcio.

I compiti che una nuova proprietà, o lo stesso Iervolino qualora rimanesse alla guida del club, deve affrontare in casa Salernitana riguardano in primis la dirigenza, praticamente da rifondare. Poi si passa al campo, dove prima va individuata una figura tecnica che conosca la Serie B. E poi mettere mano alla squadra e fare i conti con quei giocatori che non vogliono giocare in cadetteria e potrebbero essere usati per fare cassa. Un nome su tutti quel Loum Tchaouna che si è messo in mostra negli ultimi mesi.