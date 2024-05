L’Atalanta, grazie al netto 3-0 contro il Marsiglia, accede per la prima volta nella sua storia a una finale europea e si dovrà giocare l’Europa League contro il Bayer Leverkusen, che è riuscito a difendere il vantaggio della gara di andata contro la Roma, anche se con più di qualche brivido.

Per il secondo anno di fila ci sarà una formazione italiana all’ultimo atto della seconda competizione europea per club, dopo che l’anno scorso proprio i giallorossi arrivarono in fondo alla manifestazione contro il Siviglia perdendo ai rigori. Come detto, si tratta di una prima volta assoluta per l’Atalanta nella sua storia, ma che potrà essere seguita da tutti gratuitamente.

Infatti, come accaduto appunto l’anno scorso, le norme dell’AgCom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, prevedono che in caso di arrivo di una formazione italiana alle semifinali e in finale di Champions o Europa League (per quanto riguarda la Conference servirebbe un aggiornamento del regolamento attualmente in vigore), la partita dovrà essere trasmessa in chiaro.

Data questa norma dell’AgCom, Atalanta-Bayer Leverkusen sarà visibile a tutti e si conosce già il canale che avrà l’onore di trasmettere l’incontro. Infatti, a fine marzo Sky e Rai hanno siglato un accordo che permetteva alla televisione di Stato di mandare in onda quattro partite di Europa League fra quarti di finale e semifinali, visto che erano presenti ben tre squadre italiane, l’Atalanta appunto, Roma e Milan, con queste ultime due che si sfidavano direttamente.

Nell’accordo, inoltre, la Rai si assicurava la trasmissione della finalissima di Dublino, in programma mercoledì 22 maggio, a patto che ci fosse stata almeno una italiana protagonista. Ed ecco che l’approdo dell’Atalanta all’ultimo atto dell’Europa League ha fatto scattare questa “clausola” favorevole alla Rai.