Inter, cade l'obbligo di riscatto di Correa per il Marsiglia: quanto pesa a bilancio

L’eliminazione del Marsiglia dall’Europa League per mano dell’Atalanta ha messo fine al sogno dei francesi di qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League, la prima con il nuovo format. Troppo distante dai piazzamenti validi per l’obiettivo in Ligue 1, alla squadra di Jean-Louis Gasset rimaneva solamente la strada europea per cercare di ottenere questo traguardo.

Il mancato traguardo spegne anche i sogni di un altro club, l’Inter. In caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League, infatti, sarebbe scattato per il Marsiglia l’obbligo di riscattare Joaquin Correa. Il calciatore argentino si è trasferito in prestito la scorsa estate, ma considerando lo scarso impiego e il suo rendimento, senza obbligo tornerà alla base.

Correa quanto pesa a bilancio? Tutte le cifre

L’Inter proverà a trovare un nuovo acquirente (o a imbastire un nuovo prestito). Ma quanto pesa Correa sul bilancio dei nerazzurri? L’attaccante argentino ha un costo storico ufficiale di 32,6 milioni di euro. Il suo valore netto al 30 giugno 2023 – ultimo dato disponibile a bilancio – era pari a poco più di 16,9 milioni di euro.

Nella stagione 2023/24 l’Inter ha sostenuto solamente il peso dell’ammortamento, pari a poco meno di 8,5 milioni di euro. Il valore netto di correa al 30 giugno 2024 sarà pari a poco meno di 8,5 milioni di euro, considerando l’ultimo anno di contratto residuo. Se il calciatore rimanesse all’Inter, considerando anche lo stipendio da 3,5 milioni netti (6,5 milioni lordi) il costo complessivo per la stagione 2024/25 sarebbe pari a circa 15 milioni di euro.

Se Correa dovesse partire con la formula della cessione temporanea, il contratto del calciatore verrebbe rinnovato (per evitare che scada proprio al termine del periodo di prestito). A questo punto, l’ammortamento calerebbe in base al numero di anni aggiuntivi di un eventuale nuovo accordo con il club nerazzurro.