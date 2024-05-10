Da Theo a Leao e Lapadula: tutti i nomi sulle maglie per la festa della mamma

Domenica 12 maggio si celebrerà la festa della mamma e per l’occasione sette club di Serie A hanno organizzato una iniziativa speciale per celebrare questa ricorrenza.
I sette club del massimo campionato italiano vedranno scendere in campo i propri calciatori con delle maglie speciali: sopra il proprio numero ci sarà infatti il nome, o il cognome, della rispettiva mamma. Una iniziativa nata in settimana, che è stata prontamente accettata dalla Lega Serie A che ha concesso così la deroga. Ad aderire all’iniziativa saranno:
- Cagliari
- Genoa
- Hellas Verona
- Lecce
- Milan
- Torino
- Udinese
Nomi mamme maglie – Le scelte di tutti i giocatori delle sette squadre coinvolte
Ma quali saranno i nomi che i vari calciatori di queste squadre avranno scelto? A rispondere la domanda è la stessa Lega Serie A che ha pubblicato una nota che ufficializza i nomi che saranno utilizzati solamente per la prossima giornata di campionato.
Cagliari
1. RADUNOVIC BORIS “MANOJLOVIĆ”
4. DOSSENA ALBERTO “MORESCHI”
5. MANCOSU MARCO “SCINTU”
8. NANDEZ ACOSTA NAHITAN MICHEL “ACOSTA”
9. LAPADULA GIANLUCA “VARGAS”
10. VIOLA BENITO NICOLAS “SPOSATO”
14. DEIOLA ALESSANDRO “FRAU”
16. PRATI MATTEO “MONTANARI”
17. HATZIDIAKOS PANTELEIMON “SOODT”
18. ARESTI SIMONE “PINNA”
19. ORISTANIO GAETANO PIO “CONTALDI”
21. JANKTO JAKUB “JANKTOVA”
22. SCUFFET SIMONE “VISINTINI”
23. WIETESKA MATEUSZ “AGATA”
25. KAKARI IBRAHIM SULEMAN “SULEMANA”
26. MINA GONZALEZ YERRY FERNANDO “GONZALEZ”
27. AUGELLO TOMMASO “ABATI”
28. ZAPPA GABRIELE “GUZZETTI”
29. MAKOUMBOU ANTOINE “OUATINOU”
30. PAVOLETTI LEONARDO “PASQUALINI”
32. PETAGNA ANDREA “BELLELI”
33. OBERT ADAM “OBERTOVA”
34. MUTANDWA KINGSTONE “MULENGA”
37. DENTELLO AZZI PAULO DANIEL “DENTELLO ”
61. SHOMURODOV ELDOR “ZULFIZAR”
70. GAETANO GIANLUCA “MASCHERI”
77. LUVUMBO ZITO ANDRE SEBASTIAO “FILOMENA”
99. DI PARDO ALESSANDRO “MAESTRI”
Genoa
1. MARTINEZ RIERA JOSEP “DOLORES”
2. THORSBY MORTEN “PIA”
3. AARON MARTIN “MARY”
4. DE WINTER KONI “TSHIBAMBA”
5. BOHINEN EMIL “KRISTIN”
8. STROOTMAN KEVIN “DIANA”
9. CARVALHO DE OLIVEIRA VITOR MANUEL “MARIA”
10. MESSIAS JUNIOR “VINDILINA”
11. GUDMUNSSON ALBERT “KRISTBJÖRG”
13. BANI MATTIA “SILVIA”
14. VOGLIACCO ALESSANDRO “ENZA”
16. LEALI NICOLA “NERIS”
17. MALINOVSKYI RUSLAN “KATERYNA”
18. EKUBAN CALEB “SABINA”
19. RETEGUI MATEO “MARIA DE LA PAZ”
20. SABELLI STEFANO “ANGELA”
22. VASQUEZ JOHAN “ESMERALDA”
23. CITTADINI GIORGIO “EZIA”
30. ANKEYE DAVID “STELLA”
32. FRENDRUP MORTEN “MARIANNE”
33. MATTURRO ALAN “SILVANA”
39. SOMMARIVA DANIELE “GIORGIA”
47. BADELJ MILAN “SLAVICA”
55. HAPS RIDGECIANO “URMEA”
90. SPENCE DJED “AISHA”
99. STOLZ FRANZ “RENATE”
Hellas Verona
1. MONTIPO’ LORENZO “SAVOLDI”
6. BELAHYANE REDA “BELAHYANI”
7. TAVSAN ELAYIS “TAVSAN”
8. LAZOVIC DARKO “JOKSIMOVIĆ”
9. HENRY THOMAS “COSTANCIEL”
10. MITROVIĆ STEFAN “SAVIĆ”
11. SWIDERSKI KAROL “SWIDERSKA”
13. CRUZ JUAN MANUEL “MARTINEZ”
14. GOMEZ MARQUEZ JOSE ANTONIO “M. GONZALEZ”
16. CHIESA MATTIA “FOGOLARI”
17. NOSLIN TIJJANI “NOSLIN”
18. CENTONZE FABIEN “MAFRAY”
19. DA SILVA NASCIMENTO VINAGRE RUBEN GONÇALO “O. VINAGRE”
21. BANDEIRA E SILVA DANIEL FILIPE “BANDEIRA”
22. BERARDI ALESSANDRO “COSTI”
23. MAGNANI GIANGIACOMO “FORGHIERI”
25. SERDAR SUAT “NURDAN”
27. DAWIDOWICZ PAWEL MAREK “MAMADORA”
28. PATANE’ NICOLA “GASPARI”
31. SUSLOV TOMAS “SUSLOV”
32. CABAL MURILLO JUAN DAVID “A. MURILLO”
33. DUDA ONDREJ “BIBIANA”
34. PERILLI SIMONE “IZZO”
37. LIMA PONTES CHARLYS MATHEUS “G. SILVA”
38. TCHATCHOUA JACKSON “BISSO”
42. COPPOLA DIEGO “LAAN”
75. CALABRESE NICOLO’ “PICCAGLI”
80. CISSE ALPHADJO “DIABY”
82. CORRADI CHRISTIAN “GASPARATO”
90. FOLORUNSHO IJIENUA MICHAEL “DI BARI”
99. BONAZZOLI FEDERICO “BARBIERI”
Lecce
5. PONGRACIC MARIN “TOLO”
6. BASCHIROTTO FEDERICO “DALBON”
7. ALMQVIST PONTUS SKULE ERIK “CAMILLA”
8. RAFIA HAMZA “MEHDI”
9. KRSTOVIC NIKOLA “AJKOVIC”
10. OUDIN REMI “HERBAY”
11. SANSONE NICOLA DOMENICO “BECK”
12. VENUTI LORENZO “ANGELA”
13. DORGU PATRICK CHINAZAEKPERE “CLARA NKOLIKA”
16. GONZALEZ CANELLAS JOAN “CAÑELLAS”
17. GENDREY VALENTIN “BUVRY”
18. BERISHA MEDON “LOKU”
20. RAMADANI YLBER “SELVETE”
21. BRANCOLINI FEDERICO “GRILLENZONI”
23. ESPOSITO SEBASTIAN “DELIDAKIS”
25. GALLO ANTONINO “DI MICELI”
29. BLIN ALEXIS “RAGOT”
30. FALCONE WLADIMIRO “AQUILONIA”
40. SAMOOJA JASPER LAURI PE “TUOMINEN”
45. BURNETE RARES CATALIN “ADINA”
50. PIEROTTI SANTIAGO DANIEL “VERONICA”
55. DERMAKU KASTRIOT “ISMAILI”
59. TOUBA AHMED “BENBELKHEIR”
91. PICCOLI ROBERTO “MANENTI”
98. BORBEI ALEXANDRU “DANIELA”
Milan
2. CALABRIA DAVIDE “RUGGERI”
4. BENNACER ISMAEL “BENSAHNOUN”
7. ADLI YACINE “MEZIANI”
8. LOFTUS-CHEEK RUBEN “CHEEK”
9. GIROUD OLIVIER JONATHAN “VIVIANE”
10. DA CONCEICAO LEAO RAFAEL ALEXANDRE “CONCEICÃO”
11. PULISIC CHRISTIAN “HARLOW”
14. REIJNDERS TIJJANI “LEKATOMPESSY”
15. JOVIC LUKA “JOVIC”
16. MAIGNAN MIKE PETERSON “YOLENE”
17. OKAFOR NOAH ARINZECHUKWU “NICOLE”
19. HERNANDEZ THEO BERNARD FRANÇOIS “LAURENCE”
20. KALULU KYATENGWA PIERRE KAZAYE “WAKAUMBA”
21. CHUKWUEZE SAMUEL CHIMERENKA “GEORGE”
23. TOMORI OLUWAFIKAYOMI OLUWADAMILOLA “SODIPO”
24. KJÆR SIMON THORUP “NIELSEN”
28. THIAW MALICK “PӒIVӒRINTA”
30. CALDARA MATTIA “RAVANELLI”
32. POBEGA TOMMASO “ZANINI”
38. TERRACCIANO FILIPPO “BRAGA”
42. FLORENZI ALESSANDRO “SDOGATI”
46. GABBIA MATTEO “COLOMBO”
57. SPORTIELLO MARCO “CAPUANA”
69. NAVA LAPO FRANCESCO “BROGI”
74. JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO “SANCHEZ”
80. MUSAH YUNUS DIMOARA “ABUBAKARI”
82. SIMIC JAN-CARLO “GAVRILOVIC”
83. MIRANTE ANTONIO “ESPOSITO”
85. ZEROLI KEVIN “ORONSAYE”
95. BARTESAGHI DAVIDE “POZZI”
96. TORRIANI LORENZO “POZZOLI”
Torino
1. GEMELLO LUCA “MARIA TERESA”
4. BUONGIORNO ALESSANDRO “ROBERTA”
5. MASINA ADAM “MINA”
6. LOVATO MATTEO “CINZIA”
8. ILIC IVAN “NELA”
9. SANABRIA AYALA ARNALDO ANTONIO “SHIRLEY”
11. PELLEGRI PIETRO “MARZIA”
13. RODRIGUEZ ARAYA RICARDO IVAN “MARCELA”
15. SAZONOV SABA “NINO”
17. KABIC UROS “IVANA”
19. BELLANOVA RAOUL “DANIELA”
20. LAZARO VALENTINO “BETTINA”
21. OKEREKE CHIDOZIE DAVID “STELLA”
25. DELLAVALLE ALESSANDRO “CANTATORE”
27. VOJVODA MERGIM “NAXHIJE”
28. RICCI SAMUELE “LAURA”
30. SILVA PERTINHES JONATHAN “DINA”
32. MILINKOVIC SAVIC VANJA “MILANA”
61. TAMEZE AOUTSA ADRIEN FIDELE “MARTHE K”
71. POPA MAXIMILIAN MIHAI “VIOLETA”
77. LINETTY KAROL “ELZBIETA”
79. SAVVA ZANOS “PAMBINA”
81. CIAMMAGLICHELLA AARON “KATYA”
91. ZAPATA BANGUERO DUVAN ESTEBAN “ELFA SELIS”
Udinese
1. SILVESTRI MARCO “FABRIZIA”
2. EBOSELE FESTY “LYDIA”
4. LOVRIC SANDI “VINKA”
6. ZARRAGA EGANA OIER “EGAÑA”
7. ISAAC SUCCESS “OSARUGUE”
9. DAVIS KEINAN “JENNIFER”
10. DEULOFEU LAZARO GERARD “MARIA”
11. SOUZA SILVA WALACE “ALINE”
12. KAMARA HASSANE “KARIDJA D.”
13. FONSECA FERREIRA JOAO DIOGO “LUCIA”
14. ABANKWAH JAMES “COMFORT”
16. TIKVIC ANTONIO “TOMKA”
17. LUCCA LORENZO “CONCETTA”
18. PEREZ PATRICIO NEHUEN “CLAUDIA”
19. EHIZIBUE KINGSLEY OSEZELE “BLESSING”
22. SOUZA DA SILVA “CRISTIANE”
23. EBOSSE ENZO “CATHY”
24. SAMARDZIC LAZAR VUJADIN “LJILJANA”
26. THAUVIN FLORIAN “MARIANO”
27. KABASELE CHRISTIAN “MBOKANGA”
29. BIJOL JAKA “IRENA”
30. GIANNETTI LAUTARO DANIEL “SANDRA”
31. KRISTENSEN THOMAS THIESSON “JANE”
32. PAYERO MARTIN ISMAEL “ALEJANDRA”
33. ZEMURA JORDAN “MAZENGE”
37. PEREYRA ROBERTO MAXIMILIANO “ROSA”
40. OKOYE EMIL MADUKA “BETTINA”
70. MOSCA FEDERICO “MARA”
79. PEJICIC DAVID “JASNA”
93. PADELLI DANIELE “RENZA”