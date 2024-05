La FIFA allo scontro con i calciatori: il Mondiale per Club non si tocca

La FIFA va allo scontro con i calciatori sul nuovo Mondiale per Club. Il massimo organo di governo del calcio mondiale ha dichiarato che non considererà la possibilità di spostare la manifestazione a 32 squadre, dopo che il sindacato internazionale dei calciatori Fifpro e la World Leagues (WLA) hanno minacciato azioni legali nel caso in cui i piani non fossero rivisti.

Le due parti hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla competizione la scorsa settimana in una lettera indirizzata al presidente della FIFA Gianni Infantino e al segretario generale Mattias Grafstrom. Nella loro lettera hanno affermato che il calendario calcistico globale è «oltre il livello di saturazione» e che le leghe nazionali non riescono a organizzare adeguatamente le proprie competizioni, mentre i giocatori vengono spinti oltre i propri limiti.

La FIFA – spiega Reuters – ha respinto le accuse secondo cui l’organismo calcistico avrebbe preso decisioni unilaterali a vantaggio delle sue competizioni nel calendario internazionale. Nella lettera, Grafstrom ha dichiarato che hanno regolarmente coinvolto le parti interessate sul tema del calendario internazionale delle partite.

Grafstrom ha affermato che sia Fifpro che le World Leagues sono stati coinvolti nelle discussioni sul futuro del calendario nel 2021 e nel 2022. «Va notato che le opinioni espresse da Fifpro e World Leagues durante il processo di consultazione hanno influenzato il calendario internazionale in modo tale che fosse più vicino – e in molti modi sostanzialmente identico – alla versione che era già in vigore in precedenza, piuttosto che alla versione proposta all’inizio della consultazione», ha scritto Grafstrom.

«Di conseguenza, difficilmente potrebbe esserci una dimostrazione più chiara che non solo si è svolta una vera consultazione, ma anche che le vostre opinioni sono state prese molto in considerazione durante il corso di tale consultazione», ha aggiunto. I principi per il periodo 2025-2030 sono stati approvati dal Consiglio della FIFA nel dicembre 2022, mentre il calendario stesso è stato approvato dal Consiglio tre mesi dopo.

Tuttavia, Grafstrom ha dichiarato che la FIFA è pronta a sedersi con entrambi di Fifpro e delle World Leagues per discutere ulteriormente la questione durante la pausa stagionale. Oltre al Mondiale per club FIFA a 32 squadre che si terrà negli Stati Uniti l’anno prossimo dal 15 giugno al 13 luglio, tutte e tre le competizioni europee per club saranno allargate a 36 squadre dalla prossima stagione. Fifpro e World Leagues mirano a discutere le questioni prima del Congresso della FIFA al meeting tra le 211 associazioni il 17 maggio a Bangkok, in Thailandia.