Camila Giorgi irrintracciabile: non risponde al telefono da giorni

Dopo il misterioso ritiro, che non è stato confermato dalla diretta interessata, si aggiunge ulteriore alone di mistero su Camila Giorgi che è irrintracciabile da giorni.

Telefono staccato, con un molto probabile cambio di numero. Non risponde a Federazione, WTA, a nessuno dalla notizia del suo ritiro. «Mi dispiace perché anche io non sono riuscita a sentirla, un po’ di preoccupazione c’è – è il commento di Tathiana Garbin, capitana di Fed Cup, al telefono con l’ANSA -. L’ultima volta che ci siamo parlate era prima della Billie Jean King Cup e non mi ha dato disponibilità per venire a Siviglia con la squadra per un problema al piede. Mi auguro che stia bene che non ci siano problemi e che abbia lasciato con serenità questo sport che gli ha dato tanto».

Garbin si è espressa anche sul ritiro della tennista: «Credo che per una giocatrice che ha raggiunto i vertici sia difficile poi ripartire dalle qualificazioni e con un ranking basso. Una conclusione forse era necessaria».