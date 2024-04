DAZN lancia Interstellar, il film sulla stagione del 20° Scudetto

Mentre i tifosi dell’Inter attendono di festeggiare insieme ai loro beniamini la vittoria dello scudetto 2023/24 che ha portato in dote la seconda stella alla società nerazzurra, possono rivivere le emozioni della cavalcata della squadra di Simone Inzaghi fino al Tricolore.

Infatti, da oggi, è disponibile sulla piattaforma DAZN per gli abbonati una raccolta dei momenti più significativi della stagione in Serie A che si è conclusa con la vittoria finale dell’Inter dopo la matematica certezza in seguito alla vittoria del derby contro il Milan dello scorso lunedì.

Inter documentario DAZN – Intervista esclusiva a Calhanoglu

Dai gol della coppia d’attacco Thuram-Lautaro alle magie di Dimarco e alla freddezza delle geometrie di Calhanoglu, DAZN ha voluto dare anche i voti ai nuovi campioni di Italia. Proprio il centrocampista turco sarà poi il protagonista di una intervista esclusiva. Per finire poi con le immagini ancora inedite dei festeggiamenti dei calciatori nerazzurri appena dopo il triplice fischio del derby, in attesa del bagno di folla previsto per domenica.