Il Paris Saint-Germain ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un rosso pari a 109,8 milioni, dopo il rosso record di 368,7 milioni dell’esercizio al 30 giugno 2022. Secondo i dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), il club parigino ha chiuso anche l’ultimo bilancio in forte perdita, seppur con un dato ridotto di un terzo.

Complessivamente, nelle ultime quattro stagioni il PSG ha messo in fila perdite per un totale di 827 milioni, nonostante il nuovo record di ricavi nel corso dell’annata 2022/23, arrivati a 807 milioni di euro (852,7 milioni considerando il player trading). I costi sono tornati invece sotto la soglia del miliardo – a quota 962 milioni di euro -, una cifra che dovrebbe scendere ulteriormente in questa stagione con l’addio di calciatori “pesanti” a bilancio, come Lionel Messi.

PSG bilancio 2022 – I ricavi del club parigino

Nel dettaglio, il PSG ha registrato ricavi per 807,34 milioni di euro (al netto del player trading), in crescita rispetto ai 669,6 milioni del 2022: la voce maggiore riguarda i ricavi commerciali e da sponsor, pari a 372,8 milioni di euro, con i ricavi da diritti tv che sono stati pari a 165,7 milioni di euro mentre i ricavi da stadio, con il pieno ritorno al pubblico al Parco dei Principi, hanno raggiunto i 67,5 milioni di euro.

I ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 67,5 milioni di euro (57,2 milioni nel 2021/22);

67,5 milioni di euro (57,2 milioni nel 2021/22); Ricavi commerciali/sponsor: 372,8 milioni di euro (377,1 milioni nel 2021/22);

372,8 milioni di euro (377,1 milioni nel 2021/22); Ricavi da diritti tv: 165,7 milioni di euro (139,2 milioni nel 2021/22);

165,7 milioni di euro (139,2 milioni nel 2021/22); Altri ricavi: 201,3 milioni di euro (96,0 milioni nel 2021/22);

201,3 milioni di euro (96,0 milioni nel 2021/22); TOTALE: 807,3 milioni di euro (669,6 milioni nel 2021/22).

Il player trading ha permesso, inoltre, ulteriori incassi pari a 45,4 milioni di euro.

PSG bilancio 2022 – I costi

Nel corso del 2022/23 sono leggermente calati i costi per il PSG, passando da oltre un miliardo di euro nel 2021/22 agli attuali 962,25 milioni di euro durante l’ultima annata. In particolare, pesano i costi legati al personale, seppur in calo a 621 milioni di euro rispetto ai 729 milioni dell’esercizio precedente: tra le altre voci, gli ammortamenti sono stati pari a 123,7 milioni di euro, mentre i costi per gli agenti sono scesi a 35,8 milioni.

I costi voce per voce:

Costi per il personale: 621,2 milioni di euro (729 milioni nel 2021/22);

621,2 milioni di euro (729 milioni nel 2021/22); Ammortamenti: 123,7 milioni di euro (155,3 milioni nel 2021/22);

123,7 milioni di euro (155,3 milioni nel 2021/22); Costi agenti: 35,4 milioni di euro (39,4 milioni nel 2021/22);

35,4 milioni di euro (39,4 milioni nel 2021/22); Altre spese: 182 milioni di euro (155,3 milioni nel 2021/22);

TOTALE: 962,3 milioni di euro.

PSG bilancio 2023 – Risultato, debiti e patrimonio netto

Il risultato ante imposte è stato così negativo per 107,3 milioni di euro, mentre il risultato netto è stato negativo per 109,8 milioni. Il patrimonio netto al 30 giugno 2023 è risultato pari 292 milioni, mentre a livello debitorio il PSG aveva debiti per complessivi 702,5 milioni di euro e una posizione finanziaria netta negativa per 1 milione di euro circa alla luce di liquidità per 70 milioni contro debiti finanziari per circa 71 milioni di euro.