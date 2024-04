Da San Siro al Duomo: il percorso della sfilata Scudetto dell'Inter

La festa dell’Inter per il trionfo in campionato è appena iniziata. Dopo il successo nel derby e la conquista dello Scudetto, i tifosi nerazzurri si sono riversati in Piazza Duomo, celebrando anche con la squadra per tutta la notte.

Ma il campionato non è finito e le occasioni per festeggiare non mancheranno per i calciatori ma anche da tutti i tifosi. Si comincia da Inter-Torino: il match della 34ª giornata si disputerà domenica 28 aprile alle 12.30, spostata rispetto all’iniziale data di sabto 27 aprile alle 15.00 su richiesta del Prefetto di Milano.

“Al termine di Inter-Torino la festa si sposterà per le strade di Milano”, ha spiegato ieri il club nerazzurro in una nota pubblicata sul sito. “Un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d’Italia partirà da San Siro. Dopo un percorso per le strade della città, il bus raggiungerà Piazza Duomo. La squadra saluterà i tifosi per una grande festa tutta nerazzurra”, conclude la società.

Inter percorso festa scudetto – Il dettaglio

Dove passerà il doppio autobus scoperto nerazzurro nella strada da San Siro fino a Piazza Duomo? Il percorso in particolare sarà il seguente: