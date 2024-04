Inter, da Zhang un premio extra e orologi ai calciatori dopo lo Scudetto

La festa ufficiale per il 20esimo Scudetto il mondo Inter la vivrà insieme ai suoi tifosi domenica dopo la sfida a San Siro contro il Torino. Ma ovviamente i calciatori di Simone Inzaghi hanno già aperto le danze dopo il derby, coinvolgendo direttamente il presidente Steven Zhang in videochiamata da Nanchino.

Proprio il numero uno nerazzurro, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato protagonista insieme ai suoi calciatori di videochiamate e dirette social che hanno iniziato a girare vorticosamente fra i vari canali. Il traguardo raggiunto, infatti, è tanto importante quanto storico, ed ecco che Zhang ha deciso di ricompensare i proprio giocatori con un regalo collettivo, che esula dai premi stipulati dai vari contratti individuali.

Infatti, d’accordo con la dirigenza, Zhang ha pensato a un premio aggiuntivo in denaro in base allo stipendio percepito, con il totale che dovrebbe arrivare a circa 3 milioni di euro lordi. Ma per quello più simbolico che ricorderà per sempre lo scudetto numero 20, conquistato con la vittoria del derby contro il Milan, servirà una riunione fra la dirigenza e i giocatori più rappresentativi dello spogliatoio, Lautaro Martinez in testa.

Proprio durante la diretta social che ha coinvolto Zhang, è arrivato il suggerimento di Marcus Thuram, con il presidente subito pronto a svelare una notizia ai più attenti. Infatti, l’attaccante francese ha suggerito al proprio datore di lavoro di prendere «un orologio, un bel Patek Philippe solo per me e Hakan», visto che i due hanno sottolineato come la spesa per i loro cartellini sia stata pari a zero (senza contare commissioni agli agenti e ingaggi, ovviamente).

E qui Zhang svela un dettaglio: «Sta nascendo una collaborazione con un brand di orologi», che indiscrezioni rivelano sia il gruppo D1. E chissà che non siano proprio alcuni di questi orologi quelli che verranno regalati ai giocatori (e qui le conferme del caso sono già arrivate) per festeggiare la seconda stella. Il colore? Ovviamente oro.