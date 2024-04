Ufficiale, Inter-Torino domenica 28 aprile alle 12.30: il piano nerazzurro per la doppia festa scudetto

La festa per il trionfo dell’Inter in campionato è appena iniziata. Dopo il successo nel derby e la conquista dello Scudetto, i tifosi nerazzurri si sono riversati in Piazza Duomo per una notte di festeggiamenti. Ma il campionato non è finito e le occasioni per festeggiare non mancheranno.

Si comincia da Inter-Torino: il match della 34ª giornata si disputerà domenica 28 aprile alle 12:30, dopo lo slittamento rispetto all’iniziale data di sabato 27 aprile alle 15:00, con il nuovo orario disposto in seguito a una richieta del Prefetto di Milano. “I biglietti già acquistati per la partita (inizialmente in programma sabato 27 alle 15:00) sono validi per l’accesso”, ha spiegato il club nerazzurro.

“Al termine di Inter-Torino la festa si sposterà per le strade di Milano. Un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d’Italia partirà da San Siro. Dopo un percorso per le strade della città, il bus raggiungerà Piazza Duomo. La squadra saluterà i tifosi per una grande festa tutta nerazzurra”, ha aggiunsto la società in una nota. In particolare, al termine della sfida contro i granata, l’autobus scoperto partirà da San Siro per arrivare in Piazza Duomo: il percorso dovrebbe passare da viale Caprilli, piazzale Lotto, via Monte Rosa, Cadorna e poi il centro. Lì i calciatori saranno i protagonisti da una terrazza con affaccio sulla piazza, per una festa che proseguirà dopo quella spontanea della notte scorsa.

Inter festa scudetto, i piani per l’ultima casalinga

Inoltre, è da tenere presente che il 19 maggio, durante l’ultima partita casalinga contro la Lazio, sono previsti eventi speciali: la consegna del trofeo, un concerto con artisti tifosi dell’Inter (tra cui Andrea Bocelli, Ligabue, Max Pezzati e Tananai), seguito da una cena di squadra in un luogo da confermare. Si è parlato del Castlelo Sforzesco, ma la location è ancora in via di definizione.