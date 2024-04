La Juventus accede alla Final Four di Supercoppa e "lancia" il Milan

La Juventus conquista la finale di Coppa Italia. La formazione di Massimiliano Allegri – sconfitta dalla Lazio, ma avanzata grazie al successo ottenuto nella gara di andata – affronterà una tra Atalanta e Fiorentina (1-0 per i viola nella semifinale di andata) nell’ultimo atto della competizione, che si disputerà il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Il successo non consente solamente ai bianconeri di giocarsi la conquista del trofeo, ma lancia la formazione piemontese anche alla prossima edizione della Supercoppa italiana. Il torneo, che si disputerà nuovamente in Arabia Saudita, andrà in scena per la seconda volta con il format della Final Four. Le sfide sono in programma a gennaio del 2025.

Supercoppa italiana 2024 squadre qualificate – Un “favore” al Milan

La Juventus si aggiunge così all’Inter come seconda formazione certa di prendere parte alla competizione nella prossima edizione. La terza squadra sarà ufficiale questa sera, al termine della semifinale di ritorno Atalanta-Fiorentina. La seconda finalista di Coppa Italia sarà così la terza squadra qualificata per giocarsi il trofeo.

Con il successo sulla Lazio, i bianconeri fanno un favore al Milan. I rossoneri sarebbero attualmente qualificati come secondi classificati in Serie A, ma anche qualora dovessero cedere questa posizione alla Juventus e concludere il campionato terzi, sarebbero comunque loro a prendere parte alla manifestazione, dal momento in cui la Juve è già presente come finalista di Coppa Italia.

Supercoppa italiana 2024 squadre qualificate – Due posti già occupati

Di seguito, la situazione delle squadre qualificate alla prossima edizione della Supercoppa italiana (in grassetto quelle sicure di prendere parte al torneo):