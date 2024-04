Ufficiale, l'ECA diventa meno elitaria: 600 membri e un modello più inclusivo

L’ECA, l’Associazione dei Club Europei, ha raggiunto un punto di riferimento storico nel suo sviluppo, superando la quota 600 società affiliate. Un aumento del 125% rispetto alle 266 realtà di inizio stagione. Un cambio di politica che conferma quanto anticipato da Calcio e Finanza. Ora l’ECA comprende almeno un club delle 55 Nazioni appartenente alla UEFA.

Il presidente dell’ECA, e numero uno del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi ha commentato così: «Momento fantastico nella nostra rapida espansione ed evoluzione positiva –. Questo sottolinea che l’ECA è un’organizzazione dinamica, democratica, rappresentativa e inclusiva – che dà voce a molti, non a pochi. Il messaggio è che siamo qui per tutti i club, indipendentemente dalle loro dimensioni percepite».

«Sottolinea anche la posizione dell’ECA al centro del calcio europeo. Stiamo aumentando le entrate per i club e diamo loro voce in tutte le decisioni principali, più recentemente, il calendario delle partite internazionali, il formato delle competizioni e la distribuzione delle entrate. Come istituzione, l’ECA non è mai stata più unita e focalizzata sugli interessi collettivi di tutti i club, non solo quelli che giocano nelle competizioni europee, ma anche sui club che provengono dall’Europa».

Inoltre, l’ECA sta anche esaminando le riforme di governance interna in corso che includeranno l’evoluzione dell’attuale struttura di appartenenza della famiglia ECA a un modello più completo e inclusivo sotto la bandiera “Membership for All”.

Ciò consentirà a tutti i club ECA, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal loro fatturato, di diventare membri ECA e partecipare a un processo decisionale autentico. Qualsiasi eventuale modifica alla struttura dei membri richiederà ulteriori modifiche agli statuti ECA per la presentazione e l’approvazione all’Assemblea generale dell’Associazione dei Club Europei entro la fine dell’anno.

Il punto di riferimento di oltre 610 club dimostra la forza del legame tra i club di tutto il continente, sottolineando la visione condivisa e la missione principale dell’ECA: mettere i club al centro del calcio. Attraverso una collaborazione e uno sviluppo significativi, l’ECA si sforza di promuovere l’unità tra i club e tutte le parti interessate del calcio in tutto il continente.