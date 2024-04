Stadi per EURO 2032: audizione con il Bologna, poi Fiorentina, Cagliari e Parma

«Si è tenuta ieri la prima audizione nell’ambito del gruppo di lavoro del Comitato Interistituzionale creato per gli stadi EURO 2032. Ieri, insieme al Ministro Giorgetti e ai rappresentanti della FICG, dell’Istituto per il Credito Sportivo, di Sace, Invimit, Cdp e Sport e Salute abbiamo ascoltato il Bologna». Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento “Il Foglio Sportivo a San Siro”.

«Al centro dell’incontro l’aggiornamento dell’iter amministrativo del nuovo Dall’Ara, l’AD Claudio Fenucci ci ha illustrato il quadro economico, definito il cronoprogramma e descritto il progetto tecnico dell’impianto», ha sottolineato ancora il ministro dello Sport. Ricordiamo che l’Italia – che insieme alla Turchia ospiterà EURO 2032 – avrà a disposizione cinque sedi, di cui tre già sicure: Milano, Roma e Torino.

«Per il Governo l’obiettivo è contribuire in modo significativo e concreto all’ammodernamento del sistema stadi e lo faremo valutando in tempi strettissimi la possibilità di costituire un fondo equity, un fondo immobiliare e alimentando il sistema delle garanzie con l’abbattimento degli interessi», ha spiegato Abodi a proposito della questione infrastrutturale.

«Stiamo valutando, inoltre, dove è necessario, la nomina di un commissario e una norma che renda ancor più fluido ed efficiente l’iter amministrativo per queste infrastrutture che sono strategiche per l’Italia. Entro fine mese incontreremo il Comune di Firenze e la Fiorentina, il Cagliari e il Parma», ha concluso il ministro.