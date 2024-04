Superlega, Al Khelaifi: «Ho chiesto a Laporta quando fermeranno questa stupidaggine»

Quest’oggi l’ECA, l’Associazione dei Club Europei, ha ufficializzato un cambio di rotta delle proprie politiche e ora ha fra le sue fila più di 600 club che saranno tutti inclusi nelle sue discussioni future, come tutte le società che vorranno entrare nell’Associazione, visto che anche i criteri sono totalmente cambiati.

Non può non essere soddisfatto il presidente dell’ECA, e numero uno del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, che a margine dell’assemblea odierna a Madrid ha però ribadito: «La porta è sempre aperta per i club che non sono con noi, del resto la Superlega non esiste e quando finalmente se ne renderanno conto gli daremo il bentornato».

Non poteva mancare un accenno alla Champions League, che vede il suo PSG alle semifinali: «Abbiamo giocato i quarti di Champions, la migliore competizione per club del mondo, contro il Barcellona, non saranno sicuramente contenti, ma la giocheranno sempre perché sanno che è il torneo più importante, sanno che la nostra porta è aperta e che noi abbiamo un rapporto stretto con UEFA e FIFA».

«Stanno succedendo tante cose – ha concluso Al Khelaifi –, c’è il nuovo Mondiale per Club che sarà molto importante e avrà un impatto positivo per le società europee. Stiamo facendo tutto senza i club ancora membri della Superlega, noi andiamo avanti e siamo fieri dell’unità di intenti che c’è al nostro interno. A Laporta ho chiesto quando si fermeranno con questa stupidaggine della Superlega, spero presto perché non ha alcun senso».