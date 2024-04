Roma e Bologna protagoniste della challenge Kinto

Attraverso l’utilizzo delle app KINTO Share e KINTO Go , i due team hanno potuto sperimentare differenti forme di mobilità sfidandosi in una challenge basata sui valori di KINTO: sostenibilità, inclusività e semplicità .

KINTO ha accompagnato le due squadre, che si sono sfidate in un’avvincente serie di quiz e divertenti giochi sulla sostenibilità, per raggiungere lo stadio Olimpico, dove nella serata del 22 aprile si è svolto il match di campionato Roma-Bologna.

Un viaggio – sfida all’insegna della mobilità. Questa, in estrema sintesi, il concept alla base della KINTO challenge alla quale hanno aderito As Roma e Bologna FC 1909 , aziende partner della mobility company del Gruppo Toyota, tramite due legend dei club come Ruggiero Rizzitelli e Domenico Maietta.

Roma – Bologna Kinto Challenge: la distanza percorsa

Nello specifico sono stati percorsi in totale 400 km, utilizzando a Bologna le vetture del car sharing Full Hybrid di KINTO Share e prenotando con KINTO Go taxi a propulsione ibrida, il treno da Bologna a Roma e poi, nella capitale, altre soluzioni di mobilità quali monopattini, metro, autobus e tram.

In questo modo i due team, grazie alle soluzioni rese disponibili da KINTO per la mobilità sostenibile, hanno risparmiato il 70% di emissioni di CO2 rispetto ad un viaggio analogo svolto con vetture convenzionali, contribuendo così in modo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale.

Le tifoserie di entrambe le squadre hanno potuto seguire quest’avvincente sfida sui canali social di KINTO, grazie al coinvolgimento della conduttrice Carolina Di Domenico che ha seguito i giocatori dei team e ne ha raccontato l’esperienza.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per lanciare il nuovo concorso che permetterà di vincere il nuovo Toyota C-HR in comodato d’uso gratuito per sei mesi con il servizio KINTO Flex, oltre che dieci buoni dal valore di 100 euro da usare sull’app KINTO Go.

Roma – Bologna Kinto Challenge: il risultato della sfida

La challenge si è conclusa con un pareggio e le due squadre hanno condiviso il premio. Entrambi i team hanno potuto così godersi la partita Roma-Bologna come un unico vero one team e nel pieno segno dell’inclusività.

A fine partita, a dimostrazione del fatto che le applicazioni KINTO non avevano ormai più segreti per loro, i giocatori dei due team hanno scelto un taxi prenotato con l’app KINTO Go per lasciare lo Stadio Olimpico e concludere una giornata all’insegna della mobilità sostenibile e dell’inclusività.

«Questa divertente challenge che KINTO ha organizzato fra i due team dell’AS Roma e del Bologna FC 1909 – ha dichiarato Mauro Caruccio, ceo e chairman di KINTO Italia e Ceo di Toyota Financial Services – dimostra come ci si possa muovere, anche su percorsi lunghi e articolati, all’insegna della mobilità sostenibile, semplice e inclusiva. Sono proprio questi i valori che KINTO intende esprimere concretamente, mettendo a disposizione di tutti un’offerta olistica di soluzioni di mobilità basate su vetture elettrificate Toyota e Lexus e piattaforme digitali in grado di soddisfare tutte le esigenze di spostamento degli individui».