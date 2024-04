Stadi, il Console del Qatar: «Possiamo condividere con l’Italia l’esperienza del Mondiale»

Si è tenuto nella giornata di ieri a Milano, presso Palazzo Lombardia, il convegno “Stadi intelligenti e sostenibili: verso una nuova era dello sport in Italia”. L’evento – che ha visto protagonista anche Calcio e Finanza, con l’intervento a cura del Direttore Luciano Mondellini – ha incluso una vasta gamma di argomenti, dall’analisi delle prospettive future degli stadi nelle principali città italiane alla presentazione di casi studio e approfondimenti sulle sfide e i successi degli stadi dei Mondiali di Calcio Qatar 2022. Organizzatore dell’evento Carlo Piazzoli, fondatore di International Soccer Academy.

Durante l’incontro sono stati inoltre esplorati temi cruciali come la sostenibilità, la pianificazione degli eventi sportivi e le complessità burocratiche legate alla gestione degli impianti nel nostro Paese. Tra le varie figure presenti, è intervenuto per l’occasione anche Sua Eccellenza Abdullah bin Jassim Al Zyara, Console Generale dello Stato del Qatar a Milano.

«Nel nostro Paese siamo molto focalizzati sull’opportunità ospitare tanti eventi sportivi, in particolare a Doha. Come sapete, la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar ha rappresentato un momento veramente speciale nel nostro Paese, che con particolare attenzione rivolta alle infrastrutture sportive e a un nuovo approccio a livello di investimento in questo settore», ha detto il Console durante i saluti istituzionali.

«Da questa esperienza con il Mondiale abbiamo ricavato e utilizzato metodologie che possono essere condivise, anche con l’Italia, per creare una cooperazione. In particolare, la sostenibilità ambientale è stata una nostra priorità nei progetti per la realizzazione degli stadi qatarioti. Siamo stati attenti anche al settore privato, fondamentale per i finanziamenti e la gestione delle infrastrutture in Qatar, un modello che può essere replicato in questo Paese», ha aggiunto ancora.

«Mi auguro che le strutture multifunzionali costruite in Qatar possano ispirare progetti simili anche in Italia. Sono convito che ci siano strade percorribili e che questo evento rappresenti un’opportunità per parlare di strategie e di sviluppo delle infrastrutture. Spero che potremo portare avanti una sinergia sempre maggiore sugli eventi sportivi nel Paese», ha concluso Abdullah bin Jassim Al Zyara.