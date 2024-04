Liverpool, Adidas sarà il nuovo sponsor tecnico: quasi 60 mln dal 2025/26

Dalla prossima stagione il Liverpool avrà un altro allenatore, dopo l’annuncio di Jurgen Klopp di volersi fermare per un anno, ma le novità in casa Reds sembrano non essere finite per il prossimo futuro. Potrebbero infatti esserci grosse novità per quanto riguarda lo sponsor tecnico.

Il Liverpool ha un accordo fino alla prossima stagione, quella 2024/25, con Nike che riconosce al club inglese 30 milioni di sterline (al cambio attuale 35 milioni di euro circa) come basse fissa annuale, alla quale vanno aggiunte le royalties per un massimo di altri 23 milioni di euro, per un totale che dunque supera i 50 milioni.

Secondo quanto riportato da SportBusiness, il nuovo sponsor tecnico dei Reds dalla stagione 2025/26 dovrebbe essere Adidas, che sarebbe riuscita a superare la concorrenza del rivale statunitense e anche di Puma. Si tratterebbe di un tuffo nel passato lungo 13 anni per il Liverpool, che garantirebbe un aumento considerevole alla voce ricavi da sponsor tecnico, visto che le indiscrezioni parlano di un accordo di cinque anni superiore ai 50 milioni di sterline a stagione (circa 58 milioni di euro).

Un deciso passo in avanti per il Liverpool, che comunque rimarrebbe distante dall’accordo in vigore fra Manchester United e la stessa Adidas, che vale 104,5 milioni di euro fissi a stagione fino al 2035, rinnovato lo scorso luglio.